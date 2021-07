André Gonçalves tem bens penhorados por dívida de pensão

A Justiça decretou a penha dos bens do ator André Gonçalves no montante de R$ 350 mil. Desde 2017, ele não paga a pensão de Valentina, filha dele com a jornalista Cynthia Benini. Atualmente, ele é casado com a atriz Daniele Winits.

O colunista de celebridades, Léo Dias, explica que o ator descontava a pensão mensalmente no valor de R$ 4.500 no contracheque na época em que era contratado regularmente pela Globo.

Segundo Dias, Gonçalves parou de pagar ao mudar a modalidade de prestação de serviço, que passou a ser de contratos por trabalho prestado tanto para a Globo como para a Record. As duas emissoras informaram que não poderiam efetuar o desconto da pensão alegando que ele não era funcionário contratado.

A dívida original ficou acumulada em R$ 112 mil, chegando a R$ 350 mil devido ao acréscimo de juros.

Ainda de acordo com o colunista, nos últimos dois anos o ator teve um carro e uma moto penhorados e as contas bloqueadas, mas o carro teria sido vendido e as contas tiveram a movimentação suspensa, ficando apenas a moto que vale R$ 10 mil para saldar o débito.