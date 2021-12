André Gonçalves é alvo de novo pedido de prisão por dívida de pensão

Outro pedido de prisão contra André Gonçalves foi ajuizado na Justiça do Rio de Janeiro. Um segundo pagamento atrasado de pensão alimentícia está sendo cobrado da filha mais velha do ator, Manuela Seiblitz, de 23 anos, do relacionamento com a atriz Tereza Seiblitz. Recentemente, a Justiça de Santa Catarina decretou a prisão domiciliar de Gonçalves por dívida de alimentos junto à segunda filha dele, Valetina Benini, de 18 anos, do relacionamento com a jornalista e atriz Cynthia Benini.

Desde a semana passada, ele usa tornozeleira eletrônica. A prisão domiciliar terá duração de pelo menos 60 dias. Há seis anos, André Gonçalves vive maritalmente com a atriz Danielle Winits.

Manuela formalizou um novo pedido de prisão por dívida de pensão alimentícia contra o pai. Ela assumiu o processo movido pela mãe na Justiça do Rio de Janeiro, cobrando o pagamento atrasado de alimentos. O processo tramita na 4ª Vara de Família da capital carioca.

Com Manuela, a dívida chega a R$ 109 mil. Ela cobra a pensão mensal de R$ 6 mil e recusou a proposta de R$ 20 mil para a quitação do pagamento, em outubro deste ano.

O ator reclamou das cobranças e disse que vai encerrar a carreira, em entrevista a O Globo.

André Gonçalves aparentemente não tem problemas com o filho Pedro Arthur, de 20 anos, do relacionamento com a atriz Myriam Rios, ao qual paga pensão de R$ 1 mil.