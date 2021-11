Advogado do ator André Gonçalves revela motivo de prisão do artista: 'Desemprego'

Sylvio Guerra, advogado do ator André Gonçalves, que teve a prisão decretada pela Justiça, o defendeu após as acusações de "não pagar por vontade própria" e acumular R$ 350 mil reais em pensão alimentícia à filha Valentina. De acordo com a autoridade, o acúmulo das dívidas deve-se ao desempregado do artista que dura aproximadamente cinco anos. As informações são da Quem.

Em entrevista ao site, o advogado explicou que André está sem emprego fixo desde 2016. "Ele (...) foi demitido e nos últimos cinco anos os juízes estavam acolhendo nossas ponderações de que, sem emprego, ele não tem como arcar com a pensão integralmente. No entanto, nesse tempo, ele nunca deixou os filhos sem amparo. Toda vez que faz algum trabalho, ele paga algum valor, mas não o integral", disse, confirmando que foi decretada a prisão domiciliar do ator por 60 dias.