Ex-esposa de André Gonçalves fala sobre prisão do ator por não pagamento de pensão alimentícia

A ex-esposa de André Gonçalves, Cynthia Benini, desabafou em uma entrevista levada ao ar nesta quinta-feira (14) pelo Universa, do portal UOL, após o ex-marido ter sido preso por não pagar a pensão alimentícia às duas filhas. Somente para Valentina, fruto do relacionamento que teve com a atriz e apresentadora, André deve mais de R$ 350 mil.

Ela explicou que a filha, agora com 19 anos, ainda precisa do apoio financeiro dos pais: “A Valentina trabalha de segunda a domingo para ter seu próprio dinheiro. Ela sofre. Vive entre a razão e a emoção. O processo não tem nada a ver com falta de amor. Ela realmente ainda precisa de nossa ajuda. Ela não tem maturidade para resolver tudo dentro dela e vem somatizando isso em prejuízo da sua saúde”.

André está em prisão domiciliar, usando uma tornozeleira eletrônica. A jornalista e ex-esposa opinou sobre a reclusão: “Poderia estar, como tantos outros, no presídio por 30 dias. Eu luto pelos direitos da minha filha e, indiretamente, dada a exposição pública do caso, pelos direitos de muitas outras mulheres que vivem o tormento da dificuldade financeira e emocional”.

O sofrimento de mulheres não deve ser 'romantizado'

Cynthia declarou que decidiu expor sua opinião sobre o caso para que as pessoas parem de se sensibilizar com a situação de homens que não pagam a pensão de seus filhos e filhas e mudem a forma como enxergam as mulheres que batalham para conseguir prover o sustento familiar:

“Temos que parar de cultuar o sofrimento das mulheres, como se fossem vencedoras na vida, heroínas. A balança tem que estar equilibrada. A guarda e a proteção dos filhos comuns é dever dos genitores e responsáveis legais”, afirma a jornalista. Cynthia contou, ainda, que passou por diversos problemas financeiros ao deixar a TV, em 2017. Ela precisou vender seu imóvel e mudar o padrão de vida, além de aceitar ajuda de parentes para sustentar Valentina, já que André não lhe dava suporte.

A defesa de André afirma que o ator não pagou a dívida porque não tem condições de arcar com o valor. Cynthia Benini falou também sobre o que acha da justificativa: “Quando uma mãe precisa cuidar de um filho, não dizem: ‘Hoje não temos o que comer, então continuamos de braços cruzados’. Muitas mulheres como eu, mesmo diferentes socialmente, economicamente, na raça, cor, passam pelas mesmas situações e não ficam à espera de um milagre ou se vitimizando. Elas vão a luta”.

Benini afirma que os problemas no pagamento começaram em 2007, desde que o casal se separou, mesmo quando o ator ainda estava trabalhando na TV Globo. Como tinha contrato, a jornalista pediu para um juiz que a pensão fosse descontada da folha de pagamento. O pedido foi acatado, mas André saiu da emissora em 2013, quando os pagamentos voltaram a atrasar.

