André Gonçalves não tem dinheiro para pagar dívidas de pensão, diz defesa

Após dois dias de André Gonçalves colocar tornozeleira eletrônica a mando da Justiça - por não pagar pensão alimentícia -, a defesa do artista reiterou a decisão e afirmou que ele não tem condições financeiras de pagar o valor de R$ 350 mil à filha Valentina Benini.

VEJA MAIS

Na última sexta-feira (8), Gonçalves chegou a passar uma noite na Cadeia Pública José Frederico Marques, no Rio, até que tivesse o equipamento de segurança instalado no tornozelo. Agora, ele deve permanecer com a tornozeleira por 60 dias, sem que ultrapasse uma distância mínima do redor da sua localizada na capital carioca.

Fontes próximas aos artistas afirmam que André está bastante abalado com o episódio da tornozeleira. “Ele ficou péssimo”, afirmou a suposta fonte.

Posicionamento da defesa

Em entrevista ao Globo, o advogado de André argumentou que essa medida dada pela Justiça - da tornozeleira - impossibilita o ator de trabalhar, e consequente, conseguir o dinheiro para pagar a pensão alimentícia da filhas, Valentina e Manuela Seiblitz - outra que também o processa pelo não pagamento da pensão.

Para ambas as filhas, o artista teria prometido pagar 10% do valor de cada trabalho que recebesse, além de R$ 1.200, mas nem Valentina e nem Manuela aceitaram.