André Gonçalves e Danielle Winits negam 'mensagem intimidadoras' à filha do ator sobre pensão

A esposa de André Gonçalves, a atriz Danielle Winits, tem sido apontada por supostamente enviar mensagens intimidadoras à filha do ator, Valentina. Por meio do advogado Sylvio Guerra, ela negou os rumores e afirmou que é imparcial quanto ao assunto. As informações são do Jornal Extra.

Em entrevista ao veículo de comunicação, Sylvio esclareceu que a artista e a jovem teriam trocado mensagens apenas para tentar entrar em um acordo envolvendo a pensão. “Dani é imparcial nesse assunto, não fala sobre isso, e jamais tomaria qualquer medida no sentido de mandar mensagens intimidadoras. Ela não tem esse comportamento, até pelo perfil dela”, disse.

Ainda em nota, o advogado afirmou que, agora, André assinou um contrato que vai até março de 2022 e poderá quitar o valor. “André tem um trabalho agora, acabou de assinar um contrato de novembro a março. Mas como vai pagar o que deve a Valentina, e aos outros filhos que ele tem compromisso também, além de manter a vida dele, se alimentar… Falo de uma vida normal, mesmo que apertado financeiramente. Foram mensagens apenas tentando buscar um acordo com ela. Nada de 'intimidação'”, concluiu.