Danielle Winits critica ex-marido após ausência em aniversário do filho: “Desleixo”

Danielle Winits, de 49 anos, criticou seu ex-marido, Jonatas Faro nas redes sociais após o ator perder o aniversário do filho, que completou 12 anos na última sexta-feira (28). Em uma publicação feita no Instagram, a atriz parabenizou o filho Guy, e ressaltou o fato de ser mãe solo na relação.

Com o desabafo, Danielle chamou atenção dos internautas pela sinceridade diante da situação. “O texto acaba sendo para pessoas que acabam passando ou já passaram pela mesma dinâmica familiar que eu passo, de ser mãe solo. Até me surpreendeu, algumas pessoas já sabiam, mas eu estava falando da minha vida”, disse em seu perfil no Instagram.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Looks icônicos marcam red carpet no MET Gala 2023]]

Danielle também comentou não ter aceitado a atitude do pai por não estar presente na data que celebra a vida do filho. “A criança não tem que agendar no dia do aniversário uma visita do pai. É o contrário”, defendeu.

Danielle Winits teve um casamento com Jonatas Faro entre 2010 e 2011, o qual teve seu filho Guy, de 12 anos. Em 2021, o ator de 34 anos retornou ao Brasil após se mudar para o Canadá.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)