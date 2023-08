Danielle Winits anuncia fim do casamento com André Gonçalves

Danielle Winits divulgou em seu Instagram, nesta segunda-feira (21), o fim do casamento com o ator André Gonçalves após sete anos de relacionamento. De acordo com o comunicado publicado pela atriz de 49 anos, esta é a única declaração sobre a decisão do ex-casal.

VEJA MAIS

“Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos”, escreveu.

Winits acrescentou o respeito que sentem um pelo outro, bem como a história que criaram juntos. “Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento neste momento. Com carinho, Danielle e André”, finalizou.

O ator vem sido alvo de polêmicas desde o final de 2021, quando foi condenado a cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica por dever R$ 350 mil de pensão para a filha Valentina Benini, fruto da relação com a jornalista Cynthia Benini.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)