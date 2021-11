Dia de Finados: veja a lista dos famosos que morreram em 2021

A pandemia de covid-19 vitimou vários artistas, em 2021, como os atores Tarcísio Meira e Paulo Gustavo e os cantores Genival Lacerda e Agnaldo Timóteo. Ainda, teve grande repercussão a morte violenta de MC Kevin, que caiu da varanda de um hotel, no Rio de Janeiro. Outros grandes artistas partiram este ano vitimados por doenças diversas, como a atriz Eva Wilma.

O novo coronavírus fez muitas baixas entre os famosos este ano, relembre alguns nomes:

1 - O cantor Genival Lacerda, que faleceu aos 89 anos, em 7 de janeiro;

2 - O ator João Acaiabe, o "Tio Barnabé" da versão dos anos 2000 do Sítio do Pica-Pau Amarelo, aos 76, em 31 de março;

3 - O cantor Agnaldo Timóteo, aos 84 anos, em 3 de abril;

4 - O ator, diretor, roteirista e humorista Paulo Gustavo, aos 42 anos, em 4 de maio;

5 - O ator Tarcísio Meira, aos 85 anos, em 12 de agosto.

Outras perdas que causaram grande comoção foram:

6 - Atriz Eva Wilma, aos 87 anos, em 15 de maio, devido à insuficiência respiratória após ter sido diagnosticada com câncer de ovário;

7 - O compositor e intérprete de samba-enredo Dominguinhos do Estácio, aos 79 anos, por conta de hemorragia cerebral, em 30 de maio;

8 - O ator, roteirista e diretor Paulo José, aos 84 anos, devido a pneumonia, em 11 de agosto;

9 - O ator Luís Gustavo Blanco, o "Vavá" de Sai de Baixo, aos 87 anos, devido a complicações de câncer no intestino, em 19 de setembro;

10 - O pianista brasileiro considerado um dos melhores do mundo, Nelson Freire, de 77 anos, no último 1o de novembro, de causas não divulgadas.

Morte trágica

11 - Rapper MC Kevin - Outra perda de grande repercussão, certamente pela forma abrupta com que ocorreu. O rapper supostamente pulou da varanda do quinto andar de um hotel por medo de ser flagrado pela esposa no momento em que a estava traindo. Um amigo teria pregado uma peça no artista dizendo que a mulher do cantor havia chegado ao local. Ele estava com 23 anos. O acidente ocorreu em maio.

12 - Ainda, faleceram em 2021 o ator Léo Rosa, de 37 anos, devido a um tumor, em 9 de março;

13 - A atriz Mabel Calzolari, aos 21 anos, por conta de uma doença rara chamada aracnoidite, em 22 de junho;

14 - O ator e humorista Caike Luna, o "Cleiton" de Zorra Total, aos 43 anos, também vítima do câncer, em 3 de outubro;

Perdas Internacionais

15 - Entre as celebridades internacionais que faleceram em 2021, estão o príncipe Philip, o Duque de Edimburgo, marido da rainha Elizabeth II, aos 99 anos, no dia 9 de abril;

16 - O ator americano Christopher Plummer, aos 91 anos, em 5 de fevereiro, foi vencedor do Oscar e destaque no clássico "A Noviça Rebelde"; e o ator francês Jean-Paul Belmondo, aos 88 anos, imortalizado pelo filme "Acossado", de Godard.