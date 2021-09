Ator Luiz Carlos Araújo é encontrado morto em SP

Famoso por atuar em musicais e na novela Carinho de Anjo, do SBT, o ator Luiz Carlos Araújo, de 39 anos, foi encontrado morto, em São Paulo, no sábado (11). A polícia civil de São Paulo investiga a morte. Familiares e Marilice Cosenza, amiga do ator, prestaram depoimentos após a confirmação da morte.



A polícia está investigando o caso. Segundo Marilice, Luiz era seu melhor amigo. "Eu e outra amiga tentamos falar com ele há alguns dias. Depois de passar o dia todo de ontem sem conseguir, pois o celular estava desligado, conversei com amigas que foram ao apartamento dele. Com a polícia e um chaveiro, acharam ele falecido na cama", disse.

Marilice contou à polícia que a última vez que falou com o ator foi no dia 5 de setembro.

Além da experiência na TV, Luiz Carlos tinha uma longa experiência no teatro musical. Ele participou de espetáculos como Tieta do Agreste, Lisbela e o Prisioneiro - Um Musical Circense, Dois Filhos de Francisco - O Musical e Lilás.



A atriz Camilla Camargo lamentou a morte de Luiz. "Não consigo acreditar, não dá, não quero acreditar. Te conheci com meus 9 anos e de lá pra cá foram palcos divididos, histórias, abraços, carinho, que estão eternizados. Você já foi meu amigo, vilão, gato, avô e no nosso último trabalho você foi meu irmão. O céu terá um dos artistas mais talentosos pra abrilhantar aí em cima e a gente fica aqui na saudade. Até breve", disse.