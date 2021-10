Morre Caike Luna, ator de 'Zorra Total'

O ator Caike Luna, que foi diagnosticado com Linfoma Não-Hodgkin em abril deste ano, morreu. O anúncio foi feito pela irmã, a atriz Katiuscia Canoro, neste domingo (3), no Instagram.

"É com a maior tristeza do mundo que venho comunicar a partida do meu irmão Caike Luna", escreveu Katiuscia.

Muitos colegas e artistas comentaram a publicação e desejaram forças para a humorista. "Que tristeza… Muito, muito triste mesmo", postou o ator Leonardo Miggiorin. "Minha flor, um beijo com todo meu carinho! Sinto muito!", lamentou Patrícia Casé, irmã de Regina.

Caike ficou conhecido pelo público em trabalhos como em 'Zorra Total', 'Baby e Rose' e 'Xilindró' .