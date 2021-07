Orlando Drummond, intérprete do 'Seu Peru', morre no Rio de Janeiro aos 101 anos

O ator e dublador Orlando Drummond morreu aos 101 anos desta terça-feira (27). A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo. O ator ficou famoso por interpretar o personagem Seu Peru na Escolinha do Professor Raimundo e por dublar Scooby na animação Scooby-Doo. Drummond estava internado desde maio para tratar de uma infecção urinário no Rio de Janeiro.

Além de 'Seu Peru', na 'Escolinha do Professor Raimundo', Orlando Drummond deu voz a vários personagem, como o vilão 'Vingador', de 'Caverna do Dragão', e o cachorro Scooby, de Scooby-Doo, Popeye e Alf, o ETeimoso. Orlando recebeu a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no dia 26 de fevereiro.

Segundo o filho do artista, que também se chama Orlando, o pai recebeu alta nos últimos dias, porém a situação mudou rapidamente em casa com a piora do quadro de saúde. Drummond parou de se alimentar e não reconhecia mais os familiares. "A gente estava preferindo que isso ocorresse porque meu pai estava sofrendo muito, estava piorando e respondendo cada vez menos. Do último sábado para cá, ele já não se alimentava, nem respondia mais ninguém", relatou o filho a revista Quem.