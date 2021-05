Morre Bruno Covas, prefeito licenciado de São Paulo, aos 41 anos

Morreu na manhã deste domingo (16), às 8h20, o prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas (PSDB). O gestor estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde o dia 2 de maio em consequência de um câncer no sistema digestivo com metástase nos ossos e no fígado.

Na sexta-feira (14), Bruno apresentou uma piora no estado de saúde e a equipe médica divulgou que o quadro era irreversível. Nesta manhã, a Prefeitura de São Paulo divulgou uma nova nota informando a morte de Covas.

"O Prefeito de São Paulo Bruno Covas faleceu hoje às 08:20 em decorrência de um câncer da transição esôfago gástrica, com metástase ao diagnóstico, e suas complicações após longo período de tratamento. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde o dia 2 de maio, sob os cuidados das equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. David Uip, Dr. Artur Katz, Dr. Tulio Eduardo Flesch Pfiffer, Prof. Dr. Raul Cutait e Prof. Dr. Roberto Kalil", diz o documento.