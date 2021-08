Morre aos 85 anos o ator Tarcísio Meira, vítima da covid-19

Morreu nesta quinta-feira (12), aos 85 anos, o ator Tarcísio Meira. Ele estava internado no Hospital Albert Einstein desde o dia 06 de agosto por complicações da Covid-19 e chegou a ser intubado e fazer diálise contínua nos últimos dias. As informações são da Quem.

Veja mais:

De acordo com a reportagem, o falecimento foi confirmado pelo assessor do artista, Tadeu Lima. Marido de Glória Menezes, que também está hospitalizada por conta da doença, Tarcísio deixa um filho e a esposa, com quem era casado há mais de 50 anos. Os dois já haviam tomado as duas doses da vacina contra a covid-19.

CARREIRA

Tarcísio Meira é considerado um dos maiores atores brasileiros. Ainda no início de sua carreira, em 1961, aos 26 anos, ele já recebeu seu primeiro prêmio como ator revelção. Ao longo de sua carreira, ele ainda ganhou outras duas vezes o Troféu Imprensa e também foi premiado pela APCA em 1976 e 2001. Em 2005, ele e a esposa Glória Menezes ganharam o troféu Oscarito no Festival de Gramado. Mais recentemente, em 2016, ganhou todos os prêmios importantes de teatro, incluindo o Shell, por sua interpretação em O Camareiro. As informações são da Agência Brasil.

Além das novelas, que o consagraram como um dos maiores nomes da TV Brasileira, Tarcísio também atuou no teatro e no cinema. Nos palcos, sua estreia foi em 1957, com a peça A Hora Marcada. A TV Tupi foi quem o estreou como ator, em Noites Brancas, com teleteatro, em 1961. Naquele mesmo ano, ele contracenou com a também jovem atriz Glória Menezes em outro teleteatro, o 'Uma Pires Camargo'.

HISTÓRIA DE AMOR

A história de amor de Glória e Tarcísio se confunde com a carreira profissional dos artistas. Logo que se conheceram, passaram a se relacionar e se casaram, virando um dos casais mais queridos do Brasil. O reconhecimento veio não só como casal, mas também como parceiros de cena: juntos, protagonizaram, em 1963, a primeira novela diária da TV Brasileira, 2-5499, Ocupado, na Excelsior. Na Globo, a lista de novelas feita pelos dois, juntos e separados, é extensa, como Sangue e Areia, em 1968. O cinema também fez parte da vida deles, que contracenaram juntos em A Máscara da Traição, Independência ou Morte.

NOVELAS DE SUCESSO

Escrever todas as novelas feitas por Tarcísio seria uma tarefa árdua. A extensão dos trabalhos é equivalente ao tamanho de seu talento. Entre as de sucesso, entretanto, podemos citar Páginas da Vida, Irmãos Coragem, Cavalo de Aço, O Semideus, Escalada (o primeiro APCA), Saramandaia, Espelho Mágico, Guerra dos Sexos, Roque Santeiro, Senhora do Destino, etc. E os especiais - O Tempo e o Vento, Grande Sertão - Veredas, Hilda Furacão, A Muralha (segundo APCA). Os papeis desafiadores no cinema também não foram poucos, como o policial violento e corrupto Mateus, interpretado por Tarcísio em República dos Assassinos.