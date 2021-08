Artistas lamentam morte de Tarcísio Meira, vítima da covid-19

Após a lamentável morte do ator Tarcísio Meira, vítima da covid19, vários famosos prestaram solidariedade nas suas redes sociais. O ator morreu hoje, aos 85 anos, por complicações causadas pela covid-19. Um dos mais importantes atores do país, marcou história da TV e do cinema, sendo inclusive o protagonista da primeira novela diária do país, "2-5499 Ocupado" (TV Excelsior, 1963).

Confira algumas homenagens feitas por amigos: