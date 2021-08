Tarcísio Meira e Glória Menezes são internados com covid-19

O ator Tarcísio Meira, 85 anos, e Glória Menezes, 86, estão internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. O casal está junto desde 1962, os dois foram diagnosticados com covid-19. A assessoria dos atores confirmou a internação. "Estão no Albert Einstein em quarentena para recuperação. O Tarcísio teve que ser intubado, mas a Glória está com leves sintomas", disse nota.

Vale lembrar que os dois já receberam a segunda dose da vacina contra o coronavírus em março. O casal é pai de Tarcísio Filho, 58 anos. Glória também é mãe de Amélia Brito, 64, e João Paulo Brito, 62, da união com Arnaldo Brito. De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, Tarcísio precisou ser intubado na Unidade de Terapia Intensiva. Além disso, sua situação requisita que ele faça sessões de hemodiálise. Logo depois, a assessoria de imprensa dos artistas afirmaram que Glória também está internada mas em situação menos preocupante.