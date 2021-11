Marília Mendonça mantinha relação especial com o Pará

A cantora Marília Mendonça considerada a Rainha da Sofrência tinha uma relação especial com o Estado do Pará. A sertaneja que morreu nesta sexta-feira (05) em um grave acidente de avião fez o primeiro show profissional na cidade de Itaituba, na região sudoeste do Pará, como uma jovem sertaneja com música estourada nas rádios de todo o Brasil. O show ocorreu em 2015 com todos os ingressos vendidos.

Desde então, todos os anos Marília se apresentou no Estado, até a interrupção dos shows por causa da pandemia de covid-19. Nos anos seguintes com sucesso atrás de sucesso Marília continuou fazendo apresentações cada vez mais lotadas no Pará.

A capital paraense Belém foi a primeira cidade de uma série que a cantora resolveu realizar shows surpresas no projeto “Marília Mendonça – Todos os Cantos”. A cantora divulgou um outdoor com enigma em Belém. No dia do show, a cantora esteve no centro comercial de Belém distribuindo panfletos e falando da apresentação.

Ela realizou um show gratuito na praça do Relógio, no início de agosto de 2018. O espetáculo foi gravado e integrou o DVD documentário “Todos os cantos”. A cantora divulgou em Belém a música “Ciumeira” que rapidamente atingiu dois milhões de visualizações. Hoje a música já ultrapassou 436 milhões de visualizações no Youtube.

Marília também fez uma parceria com a paraense Joelma com a música “Perdeu a Razão”, lançada em 2018, que fala sobre violência doméstica. A música mandava uma mensagem para os homens não agredirem as mulheres. A paraense divulgou um post sobre a perda da amiga. "Marília, seu dom, sua arte, sua amizade, seu amor e tudo que você representa são eternos. Obrigada por me dar a honra de gravar uma música com você. O Brasil te ama PRA SEMPRE! Meus sentimentos a toda família e fãs", finalizou Joelma.