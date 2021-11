Exclusivo! Joelma relembra clipe com Marília Mendonça e lamenta: 'Seu dom é eterno'

A cantora Joelma também postou uma mensagem em suas redes sociais sobre o falecimento de Marília Mendonça, que perdeu a vida em um trágico acidente de avião, nesta sexta-feira (05).

A paraense também divilgou um vídeo onde as duas fizeram um clipe juntas, com o nome 'Perdeu a Razão'.

No Instagram, Joelma publicou uma foto com Marília e escreveu na legenda: "Marília, seu dom, sua arte, sua amizade, seu amor e tudo que você representa são eternos. 🖤 Obrigada por me dar a honra de gravar uma música com você. O Brasil te ama PRA SEMPRE! Meus sentimentos a toda família e fãs", finalizou.