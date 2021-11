Gusttavo Lima cancela shows em Santarém e Itaituba após morte de Marília Mendonça

Após o anúncio da morte da cantora Marilia Mendonça ocorrido na tarde desta sexta-feira (5), o show do cantor Gusttavo Lima, que seria realizado na noite de hoje no município de Santarém, foi cancelado. Ele se apresentaria em mais uma cidade no Pará, neste sábado, 6, em Itaituba, mas este show também foi cancelado.

A assessoria do show informou que o cantor está sem condições emocionais para subir ao palco. Ainda de acordo com a assessoria o cantor pegou um jatinho e está indo para a casa da cantora prestar solidariedade à família.

O palco para o show foi montado na área externa do Shopping Rio Tapajós, e tinha o propósito de comemorar o aniversário de 7 anos do empreendimento. Os organizadores do evento afirmaram que nos próximos dias uma nova data será divulgada.

Em seu Instagram o cantor escreveu: "Vai com Deus eterna Rainha!!! O Brasil chora com a sua partida!!! Descanse em paz".