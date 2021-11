Fãs e cantores paraenses relembram momentos com Marília Mendonça

Momentos em que os fãs se encontram com os ídolos e podem trocar algumas palavras e conseguir uma foto ficarão gravadas para sempre na memória de paraenses que tiveram a oportunidade de encontrar com a rainha do sertanejo Marília Mendonça. A cantora perdeu a vida em um trágico acidente na tarde desta sexta-feira (05), na cidade de Caratinga, no interior de Minas Gerais. Todos destacam a humildade e o respeito de Marília.

A dupla de sertanejo Beto e Naldo teve a oportunidade de abrir dois últimos shows de Marília Mendonça no Pará. Um em Belém no Hangar Centro de Convenções e outro em Barcarena no festival do Abacaxi, em um estádio de futebol. "A gente pode entrar no camarim, bateu foto, e conversou sobre música. Ela sempre muito humana mesmo, mesmo com toda essa mídia que era construída em cima dela. Ela conversava e ria, muito gentil. Foi essa imagem que passou para a gente. No segundo show de Barcarena, conversamos por 20 minutos", relembra Naldo.

Naldo lembra de como Marília Mendonça abriu os braços para receber os artistas paraenses. "De cara ela abriu a porta do camarim e abriu os braços para abraçar a gente. Ela estava toda maquiada esperando para se apresentar. Até falamos 'não Marília, a gente está suado', ela disse que não tinha problema. Tivemos a oportunidade de estar com outros artistas, e claro pelo cansaço, pela distância de casa, muitos não se dão tanto assim", conta.

O paraense chegou a comentar que a dupla gravou a música "Cerveja Detox" de composição do ex-marido de Marília Mendonça, Murilo Huff. A dupla comprou a composição de Murilo. "Quando falamos isso ela chamou a gente para batermos a foto do nosso celular, e ela bateu do dela com a intenção com a intenção de mostrar para o Murilo", relembra.

Outro fã que teve contato com Marília Mendonça foi o jornalista Matheus Freire, de 26 anos, que chegou a tremer ao saber da notícia da morte da cantora. Matheus começou a gostar da cantora sertaneja após a parceria dela com a paraense Joelma com a música "Perdeu a Razão".

Matheus Freire conseguiu tirar uma foto com Marília Mendonça (Arquivo pessoal Matheus Freire)

"Em agosto daquele ano ela veio para Belém gravar o projeto 'Por todos os Cantos', na correria fomos para a praça do Relógio, e curtirmos o show todo. Ficamos esperando na frente do hotel e na saída para um restaurante ela parou e conversou com a gente. Ela era muito humilde", destaca.