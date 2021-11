Marília Mendonça deixa filho com menos de dois anos de idade

A cantora Marília Mendonça, um dos principais nomes do sertanejo nacional, desde que se ganhou as redes sociais com sucessos como "Infiel", no ano de 2016, morreu nesta sexta-feira após queda de avião na zona rural de Piedade de Caratinga, Minas Gerais. Ela deixou um filho de 1 ano e 10 meses, Léo Dias Mendonça Huff, fruto de seu relacionamento com Murilo Huff, que terminou no mês de setembro. Com informações do site O Globo.

Próximo ao horário do acidente, o ex-namorado, que também é cantor, publicou um vídeo nas redes sociais brincando com a criança, o que indica que o bebê estava com o pai no momento da tragédia.

Mãe apaixonada e compositora desde os 12 anos de idade, Marília fez uma música em homenagem a Léo, ainda antes de seu nascimento. Na letra, ela diz que ele foi enviado por Deus, e que o filho é a felicidade que ela buscava.

Música do Léo

Não imaginava ter você tão cedo

Isso antes de sentir seu coração bater

Hoje o pensamento não é mais o mesmo

Como vivi todo esse tempo sem você

Conto os segundos pra ver o seu rosto

Conto os segundos pra te segurar

A felicidade que eu buscava tanto

Descobri quando eu te senti chutar

Vive dentro de mim, um pedaço do céu

Enviado por Deus, o meu querido Léo

Vive dentro de mim, um pedaço do céu

Enviado por Deus, o meu querido Léo

Sei que a vida já meu deu muitos presentes

Sou grata por tudo que aconteceu

Pra ficar melhor eu já tô consciente

Meu hit do ano ainda nem nasceu

Vejo o seu nome em todos os cantos

Conto os segundos pra te segurar

A felicidade que eu buscava tanto

Descobri quando eu te senti chutar

Vive dentro de mim, um pedaço do céu

Enviado por Deus, o meu querido Léo

Vive dentro de mim, um pedaço do céu

Enviado por Deus, o meu querido Léo

A cantora apresentou a música ao vivo durante o evento Prêmios Multishow, em 2019. Fãs relembraram nas redes sociais o carinho que ela tinha com seu filho, publicando fotos e deixando mensagens de conforto para a família, especialmente no vídeo em que ela performa a canção. "Léo terá muito orgulho de tudo que você plantou e colheu nessa terra, da mãe maravilhosa que você foi pra ele", diz um dos comentários.