Marília Mendonça soube se impor no mercado sertanejo, tradicionalmente, dominado quase só por homens

Marília Mendonça nasceu em Cristianópolis, no Estado de Goais, em 22 de julho de 1995. Entre os seus grandes sucessos, que a colocaram como uma das cantoras mais ouvidas do país, estão “Infiel”, "De quem é a culpa?'' e “Eu sei de cor”. Com informações do G1.

Eram 16h30 desta sexta-feira (5), quando a assessoria de imprensa de Marília Mendonça informou que a cantora e todos que estavam no avião já teriam sido resgatados e estavam bem. A assessoria voltou a confirmar a informação às 16h50.

No entanto, por volta das 17h15 a assessoria disse que havia perdido o contato com o empresário da cantora e que não podia mais confirmar a informação de que ela estava bem.

Às 17h45, a assessora informou em nota oficial que a cantora havia morrido.

As músicas de Marília Mendonça arrebataram o Brasil com letras e melodias intensas e românticas. Ela liderou o que passou a chamar de "feminejo". A jovem cantora foi protagonista do mercado sertanejo, tradicionalmente, dominado por homens com a presença de mulheres, mas sempre em menor destaque com relação a eles.

Marília deixa um filho, Léo, de apenas um ano e 10 meses de idade, para quem ela compôs uma música, especilamente, no ano de 2019, Música para Léo.