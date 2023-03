Belém Cidade Gastronômica: confira o sétimo episódio 'Profiteroles de frutas amazônicas

O penúltimo episódio da série Belém Cidade Gastronômica está disponível em oliberal.com e no canal do youtube do Grupo Liberal. A receita desta quinta-feira, 2, é "Profiteroles de frutas amazônicas com nibs e chocolate de origem" elaborada, conceituada e executada pelos gastrólogos Luciana Ferreira, Bruno Moraes e Alinne Barros. A série é uma realização do Grupo Liberal, com apoio da Prefeitura de Belém e Unama, com apresentação de Prix Chemical.

O sétimo episódio apresenta o Profiteroles, que é um doce Francês, no entanto, regionalizado, conta a egressa da Unama e gastróloga Alinne Barros. Ela conta que é apaixonada pelas cores, aromas e sabores da gastronomia paraense e é a terceira da geração de confeiteiras da família. Sobre o doce, Alinne destaca que a receita é famosa e a ideia de utilizar as frutas da região, agregou valor ao prato. "Profiteroles é um doce francês muito famoso e a ideia de usar frutas amazônicas foi de deixar ele ainda melhor, agregando a técnica francesa ao nosso sabor regional. O cacau de origem veio para finalizar esse delicioso doce", disse.

A escolha do cacau também foi pensada em valorizar os produtores e produtos regionais. "Por qual razão o cacau de origem? Optamos por ele, porque é cultivado e fabricado aqui na nossa cidade. Desde sua plantação até a sua finalização, assim valorizamos ainda mais a nossa mão de obra e as nossas frutas, assim podemos divulgar ainda mais a qualidade dos nossos produtos", destacou.

Questionada sobre a versatilidade da receita, a chef explicou e disse que a execução pelo público leitor também será acessível. "É uma receita bem fácil de fazer, rápida e tenho certeza que o público vai amar. Porque vai poder rechear com sorvete de bacuri ou de cupuaçu e finalizar com o nosso delicioso chocolate", sugeriu.

"Posso dizer que o 'pulo do gato' para a sua massa sair perfeita é ir acrescentando os ovos um a um e mexendo sempre para ter uma massa bem homogênea. E o segundo passo bem importante, é quando os profiteroles saem do forno, que devem ser desgrudados imediatamente do papel manteiga", completou dando dicas.

Alinne revelou que a gravação foi divertida e que fazer parte do projeto, ao lado dos professores que a acompanharam na graduação, também foi bastante simbólico. "Nossa gravação foi bem descontraída. No início o apresentador achou que era muito profiterole, mas no final viu que não, pois não soltou mais a taça e a brincadeira tomou conta da gravação", disse entre risos.

"Trabalhar com a professora Luciana e com o professor Bruno é sempre um aprendizado, fui monitora da professora e pude aprender muitas técnicas novas que facilitaram ainda mais meu trabalho na confeitaria. Professor Bruno é aquele professor que te dá força e te mostra que és sempre capaz, consegue extrair do aluno sempre o seu melhor", concluiu.

A chef de cozinha incentivou a execução da receita e também reforçou o convite para assistirem ao programa. "Façam a receita em casa, vocês vão ver que delícia que é, decorem em taças individuais, é uma excelente pedida para um jantar romântico, ou em porções maiores para receber os amigos", finalizou.

Confira a receita de Profiteroles de frutas amazônicas com nibs e chocolate de origem

Ingredientes



200gr de manteiga sem sal que é o menor pote para comprar

300gr de trigo sem fermento

8 ovos

Sal

500gr de chocolate de origem

200gr de Nibs de cacau

500ml de sorvete de bacuri

500ml de sorvete de cupuaçu

1 litro de creme de leite

Modo de preparo

Leve ao fogo a água, o sal, a manteiga. Quando começar a ferver coloque toda a farinha de trigo de uma vez só e deixe cozinhar como se fosse uma massa cozida (estilo coxinha).

Retire do fogo, espere esfriar uns 5 minutos e vá acrescentando o ovo um a um e mexendo sempre até ficar homogêneo. Às vezes parece que a massa se separa, mas não fique desesperado é assim mesmo.

Continue mexendo que ela volta a ficar homogênea. Depois de incorporar todos os ovos, acrescente a baunilha, misture tudo e coloco num saco de confeitar.

Forno pré aquecido a 180 graus. Coloque o papel manteiga em um tabuleiro, corte o bico do saco de confeitar e vá fazendo bolinhas, apertando e rodando para que não fique ‘bicudinho’, aí suspenda a mão.

Leve ao forno até dourar e quando retirar do forno desgrude imediatamente os profiteroles do papel manteiga.

Depois de frio corte ao meio e recheie com sorvete de cupuaçu ou bacuri. Coloque na taça, coloque por cima uma bela camada de ganache de chocolate de origem e pra finalizar os Nibs de cacau

