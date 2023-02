Belém Cidade Gastronômica: o 5º episódio ensina a fazer “Picadinho de Pirapema”

Em mais um episódio da série "Belém Cidade Gastronômica", que está liberado nesta quinta-feira (16), o público vai poder conferir o prato " Picadinho de Pirapema", que se trata de uma receita simples, fácil e barata. O professor Antônio Comaru Leal foi até o Mercado do Ver-o-Peso e mostrou que o quilo da Pirapema está R$ 6,00, um peixe nutriente e de baixo custo. O 5º episódio também tem a participação do chef Léo Modesto, que colocou a mão na massa na receita. A série pode ser vista em oliberal.com e pelo canal do youtube de O LIberal.

O professor Antônio Leal explica que a escolha do prato tem a finalidade de mostrar aos paraenses que a Amazônia comporta a maior diversidade de peixe do planeta e que é comum que as pessoas fiquem presas a consumir apenas algumas espécies. Diante disso, o professor foi até o Mercado do Ver-o-Peso e falou sobre a Pirapema, que é um peixe do nordeste paraense, com ricos nutrientes e de baixo custo.

VEJA MAIS

"O paraense é um povo bairrista, mas é muito comum ele não consumir o que é do Pará. Esse peixe tem um ótimo custo benefício e as pessoas acabam ficando presas em outras espécies. Portanto, eu e o Léo Modesto, que já trabalha com o preparo de peixes, resolvemos resgatar o uso desse peixe, para que as pessoas tenham esse conhecimento e passem a consumir no dia a dia ", observa Antônio Leal.

A Pirapema é um peixe que tem por excelência o berçário nos mangues da Amazônia, muito comum na região nordeste do Pará. É um peixe que quando ganha entre 10kg a 15kg ganha o oceano. "É um peixe de muito potencial na culinária, ele tem muitos benefícios, é um peixe de água quente, é uma excelente proteína, que reforço em dizer, não é valorizada pelos próprios paraenses", destaca o professor.

Antônio Leal começou na gastronomia apenas por amor. É engenheiro civil com especialização, mas em 2006, quando morava em São Paulo, resolveu fazer o curso de graduação em gastronomia. Ele já teve quatro restaurantes, sendo dois em São Paulo, um em Santarém e um em Belém.

Em 2015 foi convidado para ajudar a abrir o curso de gastronomia na Universidade da Amazônia, onde foi o primeiro coordenador do curso. O professor atua até hoje na universidade e fala da importância do projeto "Belém Cidade Gastronômica", que é uma realização da Universidade da Amazônia (Unama), Prefeitura de Belém e Grupo Liberal.

"Esse projeto leva ao público conhecimentos importantes e usuais no dia a dia. A série vem promovendo conhecimento e boas práticas", acrescenta Antônio Leal.

Léo Modesto coloca a mão na massa

Léo Modesto, que é ex-aluno da Unama e foi escolhido a dividir o 5º episódio ao lado de Antônio Leal, diz que participar da série foi incrível, principalmente por dividir esse momento de vivência ao lado do professor e falar de gastronomia da Amazônia.

Enquanto Antônio Leal foi até ao Mercado do Ver-o-Peso, Léo Modesto foi até ao Laboratório de Práticas Gastronômicas da Unama e preparou o prato. O prato "Picadinho de Pirapema" tem a finalidade de recordar a casquinha de caranguejo.

O Chef Léo Modesto é da comunidade de Itajuba, município de Curuçá, nordeste do Pará. Filho de agricultores, aprendeu a cozinhar com sua mãe e começou a atuar nas cozinhas aos 18 anos, após se mudar para a cidade de Belém passando por diversos restaurantes.

Vencedor dos concursos gastronômicos - Chef Paulo Martins “Ver-o-peso da cozinha paraense 2015” e “Enchefs Pá 2016”.

Finalista no Concurso Bocuse d’Or seletiva regional Brasileira 2016, sendo o único representante da Região Norte.

Participou do documentário "Alimentação para o futuro" onde mostra as suas influências gastronômicas com as tradições indígenas. E participante da terceira temporada do reality da rede Globo Mestre do Sabor.

Receita: Picadinho de Pirapema

Ingredientes:

100g cebola

100g de tomate

100g de pimentão verde

50ml de azeite de oliva extra virgem

1 maço de coentro

1 maço de chicória

1kg de Pirapema

1 cabeça de alho

200g de farinha de mandioca fina

50g manteiga

50ml de vinagre de maçã

Modo de Preparo

O primeiro passo é preparar a Pirapema. Escalfar (escaldar) as lascas com água fervente com limão ou vinagre, para poder coagular e ficar com a carne firme. A dica é colocar um pouco de sal em meio a preparação.

Na sequência, é preciso desfiar para tirar a pele e as espinhas e reservar a carne. O segundo passo é refogar a cebola, pimentinha verde, alho picado e depois adicionar o peixe desfiado.

Para acompanhar esse preparo, o chef usou uma farofa amanteigada. 50 gramas de manteiga, um fio de azeite para não queimar a manteiga e depois da manteiga derretida deixar no ponto de manteiga marrom.

Depois que chega a esse tom, adiciona a farinha, uma média de 200 gramas, e mistura tudo. E é só servir.