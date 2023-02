Belém Cidade Gastronômica traz inovação com delicioso pão de rosas de açaí

Considerada uma das culinárias mais "brasileiras" do país, a gastronomia paraense vem ganhando cada vez mais espaço na mesa e no coração dos brasileiros. Parte desse destaque é resultado da mistura de sabores e aromas que só a culinária do Pará tem. O "Belém Cidade Gastronômica", um projeto do Grupo Liberal, com o apoio da Unama e da Prefeitura de Belém, traz ao público o que há de melhor da comida do estado, além de dar dicas para os amantes da cozinha.

Entre os principais produtos que têm a cara do Pará está o açaí. O fruto faz parte da identidade cultural do estado e está inserido na rotina diária do povo paraense. Neste episódio, o apresentador, fotógrafo e influencer de viagens e gastronomia, Prix Chemical, apresenta uma receita deliciosa, daquelas que dão água na boca: um pão de rosas de açaí.

Os ingredientes foram comprados em um lugar que é a cara da capital paraense: o mercado Ver-o-Peso. Para escolher os produtos, o apresentador Prix contou com a ajuda da especialista em panificação e professora da Unama, Andréa Pinto.

Para começar a aventura em busca dos melhores produtos para o preparo do prato, a professora da Unama destacou a importância do queridinho da receita, o açaí, para a culinária do estado. "É uma missão falar do açaí, porque ele é um fruto que hoje é conhecido em vários países e ouso dizer que é um dos frutos mais conhecidos aqui da Amazônia", destaca Andréa.

Andréa Pinto, professora de gastronomia da Unama, e o apresentador Prix Chemical foram ao Ver-o-Peso comprar o açaí, principal ingrediente da receita (André Oliveira/O Liberal)

A professora também ressaltou o papel que o fruto exerce além da alimentação de muitos paraenses, ganhando espaço no esporte, como energético, na área de cosmética e beleza, entre outros produtos. "Ele é um fruto que veio com um know how muito grande e seu espaço ficou garantido em vários países. É o nosso fruto mais conhecido", complementa.

Apesar de ser mundialmente conhecido, a escolha do fruto é decisiva no preparo do pão de rosa. Por isso, é importante ter um cuidado especial na hora de comprar o ingrediente, priorizando a qualidade do sabor e um açaí tradicional, com uma boa consistência.

"Quando eu coloco um açaí papa, ele vai concentrar muito rápido e não vai me dar o resultado que eu quero. Se eu colocar um açaí popular, que é mais fino, ele vai demorar muito a me dar o ponto. Então, o açaí médio é uma concentração perfeita para fazer a geleia", explica Andréa, que também é mestre em Ciência e Tecnologia dos Alimentos.

Mão na massa

Se tem uma coisa que não pode faltar na hora de preparar um delicioso pão é colocar a mão na massa, literalmente. Além de muita força de vontade, ter técnicas especiais no preparo é fundamental para ter sucesso na hora de servir a iguaria. Quem vai dar uma mãozinha no preparo do pão de rosas de açaí é a chef Nayara Paiva. A profissional, que foi uma das alunas de gastronomia da Unama, deu um toque bem especial à receita, que foi idealizada pela professora Andréa Pinto.

A chef iniciou o preparo da massa do pão de rosas, garantindo que a mesma fique leve, com uma consistência macia e fofa, o que faz toda a diferença no produto final da receita. Em um liquidificador, são misturados óleo, ovo, sal, açucar e leite. A mistura deve permanecer no equipamento por alguns segundos.

O pão de rosas de açaí é marcado por uma massa leve e com sabor marcante do fruto tradicional da região (André Oliveira/O Liberal)

"A gente bate um pouquinho a mais para emulsificar bem o óleo, porque se não fica uma massa mais pesada e oleosa. Não é isso que a gente quer", ressalta Nayara. Para o próximo passo, é necessário usar uma batedeira, onde serão inseridos o trigo e o fermento.

A profissional destaca o que é fundamental para preparar um bom pão de rosas. "Um bom pão de rosas é feito da fermentação. Quando a gente adiciona uma proporção adequada de fermento, a gente consegue fazer com que ele tenha um aroma e esteja mais gostoso", complementa.

Entre um ingrediente e outro, a chef de cozinha, que também é formada em nutrição, falou como iniciou na área da gastronomia. "Eu entrei por conta da gastronomia hospitalar, que era muito o que eu queria seguir. Porém, dentro da gastronomia, descobri novos caminhos. Tanto que hoje eu estou na área da docência. Foi um impulso e acabei gostando bem mais do que nutrição", ressalta.

E aí, gostou da receita e ficou curioso para aprender a fazer um delicioso pão de rosas de açaí? Assista o episódio completo do "Belém Cidade Gastronômica" e fique por dentro das principais novidades e curiosidades relacionadas ao universo da gastronomia paraense. Até o próximo episódio!