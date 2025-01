Participantes do BBB 25 serão eliminados em dupla na primeira fase; entenda a dinâmica

O Big Brother Brasil 25, que estreia na segunda-feira (13/01), terá uma dinâmica inédita no início da temporada. Durante a coletiva de imprensa, que ocorreu na última sexta-feira, Rodrigo Dourado, diretor do Gênero Reality, confirmou que os participantes entrarão no jogo em duplas e enfrentarão o Paredão juntos na primeira fase do programa.

“Nessa primeira etapa, a dupla será como um único jogador. Eles terão que votar em consenso, disputar a liderança como dupla, ser Anjo como dupla e, sim, também serão eliminados em dupla”, explicou Dourado.

Apesar dessa dinâmica inicial, o jogo não permanecerá em formato de duplas até o final. Segundo o diretor, haverá uma transição para a competição individual.

“Em uma segunda fase do programa, as duplas se desfazem. Os que permanecerem no jogo até esse ponto passarão a competir individualmente, com Líderes e Anjos únicos, votos individuais e eliminações de apenas um participante por vez. Assim, o programa segue até que um deles seja o grande vencedor do BBB 25”, destacou.

Confira quem são as duplas que participarão do BBB 25: