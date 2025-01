Big Day: Conheça Gabriel e Maike, participantes do BBB 25

Gabriel e Maike são amigos, têm 30 anos de idade e moram na cidade de São Paulo. Gabriel é modelo e promotor de eventos e está namorando, enquanto Maike, solteiro, trabalha como representante comercial. Os dois se conheceram aos 13 anos, quando nadavam juntos e competiam pelo mesmo clube. Contam que o esporte os uniu e, desde então, não se largaram mais. Foi de Maike a ideia de os dois entrarem como dupla no BBB: “Desde o início, pensei que seria muito divertido”.

Gabriel diz que é proativo e tem muita energia; sempre vai atrás do que precisa e do que acredita que mereça. Acha que a mente de atleta foi crucial em sua vida, trazendo para ele a determinação e o foco, já que sempre foi muito agitado. Chegou a ser medalhista brasileiro na natação. Nas horas vagas, gosta de dividir seu tempo com as pessoas, e afirma que é muito leal aos seus. “O Gabriel é meu melhor amigo, meu irmão. Tem um brilho no olhar que contagia e um coração bem bom. Ele é louco, mas é a melhor pessoa que eu conheço”, se diverte Maike descrevendo o amigo.



Já falando sobre si mesmo, Maike se define um cara feliz, alegre e sonhador. Gosta de viver a vida intensamente e de curtir com os amigos, mas entrega que também é muito apegado à sua família e sempre quer ver quem está ao seu lado feliz. Aponta a resiliência como sua maior característica. Gabriel concorda, e acrescenta outras: “O Maike é muito divertido, meu vendedor nato. Ele tem um coração gigante, que abraça geral. E é um eterno apaixonado. Vejo ele como um exemplo; sou fã”.