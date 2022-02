Expulsão, choro e eliminação: veja o que aconteceu no BBB ontem, terça-feira (15/02)

A Rede Globo exibiu na noite de ontem, terça-feira (15/02), um dia cheio de surpresas e tensões da 22ª edição do BBB. O programa foi marcado pela expulsão da participante Maria após uma agressão no Jogo da Discórdia, muito choro e eliminação no quarto paredão da casa. Veja o que aconteceu.

Maria é expulsa após agredir Natália

Maria é chamada ao confessionário para ser desclassificada (Reprodução / Globo)

O programa de terça-feira foi marcado pela desclassificação da participante Maria após agredir Natália durante a dinâmica do Jogo da Discórdia, que consistia em definir seus adversários com plaquinhas e jogar um balde de água suja caso os confinados concordassem com a afirmativa. Na vez de Maria, a sister acabou batendo com o balde na cabeça da rival, o que gerou muitos pedidos de expulsão da atriz do reality. Após analisarem cuidadosamente as imagens, a equipe do programa constatou a agressão e decidiu eliminar Maria da disputa de R$ 1,5 milhão. Ela foi chamada até o confessionário onde foi informada da expulsão e saiu por uma porta do mesmo ambiente.



Natália se sente culpada com a expulsão de Maria e chora isolada

Natália ficou visivelmente abalada com a eliminação de Maria e passou boa parte da tarde chorando. Em um desabafo com o Lucas, ela afirmou que não gostaria que a atriz fosse eliminada e ressaltou que falou que estava tudo bem quando Tadeu Schmidt a questionou no programa ao vivo. Outros brothers também consolaram a sister e pediram para ela não se sentir mal com a situação, pois não tinha culpa do ocorrido. No quarto Grunge, ela chegou a se isolar e chorar escondida por baixo dos edredons. "Fica em paz, você não teve culpa", desabafou. Pela tarde, a design de unhas continuou se mostrando triste pela saída da atriz e chorou pelos cantos da casa.

Larissa detona Gustavo e diz que o brother é desagradável

Bárbara e Larissa reclamam de Gustavo. (Reprodução / Globo)

Apesar de Larissa e Gustavo ficarem por 3 dias juntos na Casa de Vidro, a relação entre a dupla não está sendo das melhores. Em conversa no quarto Lollipop, Bárbara comentou que o brother é meio "mala" e Larissa rebateu afirmando que ele era desagradavel. "Ele está fazendo isso agora porque, lá na Casa de Vidro, ele não estava fazendo nada [...] na cabeça dele era meio que uma competição entre eu e ele”, comentou, afirmando logo em seguida que precisava manter uma boa convivência com o curitibano quando os dois estavam confinados, mas que ele era desagradável em algumas situações e, no reality, continua desagradado.

Estratégias de votos voltam a ser debatidas pela casa

Conversando sobre o jogo com Lucas e Jessilane, Douglas Silva começou a especular os novos votos da casa, apontando que seus aliados tinham que ter pelo menos seis votos no quarto Lollipop, já que seis pessoas de lá votaram em Natália. “O ideal seria um Paredão todo do lado de lá", opinou o ator. Já entre uma conversa com a líder Jade Picon, Bárbara pediu que a influencer mudasse de foco [não votasse em Arthur], pois se ela saísse no paredão, essa era a resposta que o grupo precisava. No quarto Lollipop, o assunto foi entre Laís, Brunna e Eslovênia. A médica apontou que Arthur Aguiar vai "com tudo" para cima do quarto colorido. "No quarto não, em pessoas específicas", apontou Brunna. Em seguida, Eslovênia tentou especular os alvos de Gustavo. "Vai eu, você [diz para Brunna], Eli. São os primeiros", disse ela apontando os alvos do curitibano.

Bárbara é eliminada com 86% dos votos

Jade Picon chora com Eliezer após eliminação de Bárbara. (Reprodução / Globo)

Bárbara foi a quarta eliminada da 22ª edição do BBB. Em um paredão formado por Arthur Aguiar e Natália, o público decidiu pela eliminação da sister por 86,02% dos votos [Arthur recebeu 4,65% e Natália 9,03%]. A gaúcha foi parar no paredão após o ator, que foi indicação da sua amiga e líder Jade Picon, puxá-la no contragolpe. Já Natália foi a participante mais votada da casa, com seis votos ao total. No discurso de saída, Tadeu Schmidt questionou quem jogou mal no reality. "E aí, quem jogou mal? Quem merece sair? Quem continuar no programa é porque tá forte? Pode ir pro Paredão que volta? Caiu no Paredão, tudo pode acontecer. Em algum momento, a combinação das pessoas pode ser desfavorável pra você. Isso pode acontecer em qualquer momento, até no primeiro Paredão. Quem sai hoje é você, Bárbara", anunciando a eliminação da ex-BBB.

Jade Picon decide se aliar de vez ao quarto Lollipo

A noite pós eliminação teve muito choro da influencer Jade Picon, que agora decidiu se aliar a Larissa, Eslovênia e Brunna Gonçalves. Em um papo na área externa da casa, ela revelou que "estava" com as sisters, mas em seu coração ainda existiam Pedro Scooby e Tiago Abravanel. "Eu vou jogar com vocês. Eu não falo de jogo com eles. Até porque o PA [Paulo André] e o Scooby estão com o Arthur", afirmou, chamando o grupo para conversar sobre o jogo com todos do quarto Lollipop. Mais tarde, já na hora de dormir, ela foi questionada por Paulo André, seu affair na casa, se não se sentia culpada pela eliminação da amiga [Bárbara], pois ela ter ido para o paredão foi uma consequência da sua indicação em Arthur. "Eu sei que foi uma consequência da minha escolha. Você está doido, eu não caio nessas brisas", declarou. O atleta deu continuidade na conversa falando sobre o discurso do apresentador do programa, ressaltando que Bárbara foi parar no paredão por escolha de outras pessoas. "Ela estar no Paredão foi, sim, consequência da minha escolha de colocar o Arthur, porque o Arthur puxou ela. Se eu tivesse colocado outra pessoa, não teriam puxado ela. Só que eu não entro nessa brisa em nada na minha vida. Tudo acontece porque tem que acontecer", complementou a influencer.

