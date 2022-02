BBB 22: Saiba que horas começa Ana Maria Braga com Bárbara Heck e como assistir ao vivo

O programa 'Mais Você' de hoje, quarta-feira (16/02), recebe a modelo Bárbara Heck, a quarta eliminada da 22ª edição do Big Brother Brasil. Na exibição ao vivo, Ana Maria Braga vai tomar o famoso café com o ex-brother e discutir sobre sua participação no reality, confira que horas começa.

Que horas começa a Ana Maria Braga com o Rodrigo do BBB?

O 'Mais Você' de hoje começa às 09h30 (horário de Brasília), logo após o 'Bom dia, Brasil'.

Como posso assistir ao vivo o programa da Ana Maria Braga?

Além da transmissão aberta na TV Globo, os interessados podem acompanhar o programa através da plataforma de streaming Globoplay.

Preciso pagar o Globoplay para assistir ao vivo a Ana Maria Braga?

Não. A programação da Globo pode ser assistida na plataforma de maneira gratuita, basta acessar o serviço pelo Google ou Facebook.

Como faço para assistir ao vivo o programa da Ana Maria Braga no Globoplay?