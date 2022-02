BBB22: Bárbara é a quarta eliminada com 86,2% dos votos

O jogou acabou para Bárbara que foi eliminada com 86,02% dos votos do público, na noite desta terça-feira (15). A sister foi a quarta a sair do programa após enfrentar a berlinda com Natália, com 9.03%, e, com apenas 4,9%, Arthur Aguiar. Momento de choro e despedida, a Bárbara saiu logo na primeira indicação ao paredão. A participante foi emparedada, no último domingo (13), devido contragolpe do Arthur Aguiar - indicado pela líder a influencer Jade Picon.

Ao falar com os confinados, Tadeu Schmidt foi direto. O discurso iniciou com o Arthur, sendo o alvo da líder. Esse foi o segundo paredão do brother. Já Natália segurou as pontas, após duas semanas de indicação pela casa e a modelo gaúcha, Bárbara, acabou eliminada com a grande maioria dos votos. Segundo o apresentador, ela nem era o foco do jogo,mas foi a eliminada.



Veja o discurso, na íntegra, do Tadeu Schmidt:

"Chegou a hora. Estava preparado para dizer que somos 18, mas seremos 17 outra vez. Aqui estão três personagens que se entregaram, que não se escondem, que falam o que pensam, que se posicionam no jogo. Como vieram parar no Paredão? Arthur declarou que se sente sozinho, tentou com toda força uma aliança e não conseguiu, por duas semanas seguintes é alvo da Líder de maior poder. Natalia é o alvo preferido da casa, é quem recebeu mais votos, foi para todos os Paredões possíveis, só não foi quando recebeu por sorte uma imunidade. Barbara não é alvo preferencial de quase ninguém, recebeu um voto em quatro paredões, teve uma discussão aqui, outra ali, transita na casa toda, mas os três acabaram no paredão para correr o mesmo risco: estar no Paredão é muito arriscado".

Tadeu Schmidt em discurso desta terça-feira (Reprodução / Redes Sociais) (Reprodução / Redes Sociais)

O apresentador continuou:

"Por isso, o Arthur fez de tudo para fugir, não conseguiu, alguma coisa ele precisa ajustar. A Natália ainda não descobriu a melhor maneira de evitar esse sufoco todo. A Bárbara fez alianças poderosas, não teve crise com ninguém, mas por conjunção de fatores e escolhas dos outros, acabou indo pro Paredão da mesma forma. E aí, quem jogou mal? Quem merece sair? Quem continuar no programa é porque tá forte? Pode ir pro paredão que volta? Caiu no paredão, tudo pode acontecer. Em algum momento, a combinação das pessoas pode ser desfavorável pra você. Isso pode acontecer em qualquer momento, até no primeiro paredão. Quem sai hoje é você, Bárbara”