Expulsa do 'BBB 19', Hariany Almeida, concorda com punição à Maria: 'Programa não tolera agressões'

A influenciadora goiana Hariany Almeida, que protagonizou a última expulsão do "Big Brother Brasil" antes de Maria, comparou as duas situações: "Eu fiquei um pouco assustada com os rumos do Jogo da Discórdia (na segunda-feira, 14). É necessário separar o que deixa de ser brincadeira e passa a ser agressivo. Vi muita gente comparando a cena com a da minha expulsão. Agressão é agressão e isso é incontestável. A única diferença foi que, na minha, não perguntaram nada a Paula [von Sperling], não vi muito sentido em perguntarem a Natália na frente da Maria, isso podia ter deixado ela acuada”, disse a ex-sister a O Liberal.

No "BBB 19", Hariany empurrou Paula von Sperling - que saiu vencedora da edição - numa brincadeira, durante uma festa. As duas estavam sob efeito de álcool e Paula caiu no chão, sem gravidade.

"Ontem, até brinquei falando que o 'BBB' estava diferente, mas, no fundo, acho que todos sabíamos que não passaria batido pelo Boninho. O programa é íntegro e não tolera agressões. Ainda bem, né?", continuou Hariany.

"Acredito que a expulsão da Maria tenha sido uma sábia decisão. Desejo de coração que isso se finalize no game. Errou, infringiu as regras, pagou pelo erro e fim. Insultar e agredir ela aqui fora será muito cruel. Espero que ela consiga construir coisas positivas e que essa ocasião sirva como um aprendizado, qualquer coisa que fuja disso é desnecessário e desumano. Maria é super talentosa e terá diversas oportunidades de trabalho", finalizou.