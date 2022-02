BBB22: Globo mostra como foi a reação de Maria ao ser expulsa do reality

A expulsão da Maria foi o principal assunto do BBB22 ao longo desta terça-feira (15). A sister foi eliminada do reality após agredir Natália com um "balde" durante o último Jogo da Discórdia, na noite desta segunda-feira (16). A artista chegou a se defender, mas acabou sendo retirada do programa após uma decisão da produção da atração.

A informação de que a jovem foi agressiva e teria feito uma confusão ao receber a informação, foi desmentida pela TV Globo, que resolveu divulgar o momento em que Maria recebeu a informação no confessionário de que havia sido eliminada.

"Maria, nós reavaliamos cuidadosamente as imagens do jogo de ontem, e a sua atitude com a Natália acabou gerando uma agressão. Como você sabe, você descumpriu uma das regras do programa. Está desclassificada e deixa o BBB agora", disse a produção.

Logo em seguida, a jovem sai por um porta diferente e que não dá acesso à casa mais vigiada do Brasil.