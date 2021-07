Ana Maria Braga estava vacinada com duas doses antes de testar positivo para covid-19

Nesta segunda-feira (5), os telespectadores ficaram surpresos com o diagnóstico positivo para coronavírus da apresentadora Ana Maria Braga, que já está imunizada com as duas doses da vacina. A apresentadora confirmou o quadro de covid-19 na manhã desta segunda-feira (5), ao vivo, no programa Mais Você, da TV Globo. Ela fez uma participação virtual ao vivo durante o programa, e disse que sabe que mesmo imunizada é necessário manter os cuidados.

LEIA MAIS:

- Ana Maria Braga testa positivo para Covid-19 mesmo após se vacinar

- Ana Maria Braga detalha sintomas da covid-19: 'como uma gripe'

- Jornalistas e carteiros se vacinam nesta segunda-feira (5), em Belém

- Ananindeua vacina pessoas com 35 anos completos sem comorbidade nesta segunda (5)

- Confira como será a vacinação na Grande Belém nesta segunda (5)

Ela já recebeu atendimento médico e está na expectativa de que os sintomas permaneçam leves. "Eu estou com mal-estar, dor de garganta e perda de olfato. Já mandaram eu me sossegar aqui e tenho que ficar quietinha", detalhou ela sobre os sintomas.

"Tava mais ou menos assim desde a quinta passada. Eu nunca penso no pior. Hoje de manhã na hora de fazer o exame deu positivo, vim para conferir. Mas estou ótima, estou me sentido bem, me sentido disposta. Parece uma gripe", disse Ana Maria Braga ao vivo

Na edição do programa do dia 29 de março, deste ano, do "Mais Você", a apresentadora disse que tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19 e exibiu a foto sendo imunizada, em São Paulo. Feliz, ela comentou:

"Chegou a minha vez de tomar a vacina! Eu diria que, como milhares de pessoas que estão na fila e ficam sonhando com esse momento, já estou na primeira dose, estou imunizada 50%. Já dá pra sentir mais segura porque com a primeira dose, caso pegue o vírus, fique com mais condições de lutar contra ele".