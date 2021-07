Caso Ana Maria Braga: entenda os riscos de pegar covid-19 mesmo após receber as duas doses da vacina

Ana Maria Braga, de 71 anos, surpreendeu fãs, na manhã desta segunda-feira (5), ao anunciar que testou positivo para a covid-19. Chama atenção que a infecção pela doença veio mesmo após a apresentadora receber as duas doses da vacina. Mas, quais são os riscos de se contaminar com o novo coronavírus mesmo depois de receber o imunizante?

Em entrevista ao O Liberal, em maio deste ano, a infectologista Tânia Chaves, consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia e representante do Pará na Sociedade Brasileira de Imunizante, explicou que nenhuma vacina é 100% eficaz contra a covid-19.

“Quando falamos que a Coronavac tem 50,4% de eficácia geral, para todas as formas de covid-19 – leves, moderadas e graves – significa que o risco de ter a doença é 50,4% menor em relação a quem não se vacina. No caso da vacina de Fiocruz/Oxford/AstraZeneca, a eficácia geral é de 70%”, disse.

No entanto, a vacina reduz os impactos da doença. A apresentadora do “Mais Você” relatou sintomas leves, como mal estar, dor de garganta e perda de olfato. “(...) As vacinas contra covid-19 diminuem a gravidade dos casos, óbitos e protegem individual e coletivamente”, acrescentou a infectologista.

Por fim, a especialista alerta para a necessidade de manter cuidados, mesmo após a vacinação. “Importante destacar que mesmo com as duas doses para as duas vacinas, a prática das medidas não farmacológicas (uso de máscara, a higienização das mãos, o distanciamento social, não fazer aglomerações), devem ser mantidas”, finaliza.