Ana Maria Braga detalha sintomas da covid-19: 'como uma gripe'

A apresentadora Ana Maria Braga fez uma participação virtual, na manhã desta segunda-feira (5), no "Mais Você", para tranquilizar os fãs sobre seu estado de saúde. Ela disse que começou a sentir alguns sintomas na última quinta-feira e, na manhã desta segunda, antes do programa, foi testada com Covid-19.

LEIA MAIS:

- Ana Maria Braga testa positivo para Covid-19 após se vacinar

- Ana Maria Braga estava vacinada com duas doses antes de testar positivo para covid-19

"Tava mais ou menos assim desde a quinta passada. Eu nunca penso no pior. Hoje de manhã na hora de fazer o exame deu positivo, vim para conferir. Mas estou ótima, estou me sentido bem, me sentido disposta. Parece uma gripe", disse Ana Maria Braga

"Tava mais ou menos assim desde a quinta passada. Eu nunca penso no pior. Hoje de manhã na hora de fazer o exame deu positivo, vim para conferir. Mas estou ótima, estou me sentido bem, me sentido disposta. Parece uma gripe, uma sensação de uma gripe. Mas já me sossegaram e falaram que vai ser leve, já recebi as duas doses, mas preciso ficar quietinha".

Ela agradeceu ao repórter Fabricio Battaglini por assumir o programa e também falou sobre os primeiros sintomas, que foi mal-estar, dor de garganta e perda do olfato. Ela disse que ficou um pouco assustada, mas está se cuidando. Ela já estava vacinada com duas doses contra o coronavírus.