Ana Maria Braga testa positivo para Covid-19

A apresentadora Ana Maria Braga foi testada com Covid-19. A informação foi dada durante o programa "Mais Você", desta segunda-feira (5). A apresentadora já está vacinada desde o mês de março. Ela chegou a comemorar durante o programa.

Orepórter Fabricio Battaglini no programa "Mais Você" disse que a apresentadora está com sintomas leves. "A Ana está bem, os sintomas são leves. Ela está com dor de garganta, um pouquinho cansada. Mas o importante é saber que ela está bem", destacou o repórter do programa.

Durante o anúncio, Battaglini também contou que a apresentadora tomou as duas duas doses da vacina contra o coronavírus.