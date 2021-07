Confira como será a vacinação na Grande Belém nesta segunda-feira (05)

A vacinação avança hoje (05) para os adultos a partir de 1986, carteiros e jornalistas. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) é aplicar entre 20 e 25 mil doses somente nesta segunda-feira. O órgão retornará a abrir a vacinação para as pessoas nascidas entre 1962 a 1969, que por alguma razão não foram imunizadas, gestantes e lactantes, idade a partir de 18 anos e com crianças nascidas entre julho de 2020 a julho de 2021.

Segundo o diretor do Departamento de Vigilância à Saúde (DEVS) de Belém, Cláudio Salgado, a quantidade de pessoas que já tomaram pelo menos uma dose vai caindo de acordo com a idade. Quanto mais novos, menos vacinada essa faixa da população está. Ele alerta que somente metade dos segmentos procura logo os postos de saúde nas primeiras chamadas de vacinação. “Quase 90% das pessoas nascidas em 62 estão vacinadas, mas esse número vai caindo até 60% para aquelas nascidos em 1985. A gente viu isso desde o início, em torno de 50% procuram a vacinação na primeira chamada”, explica. “A gente queria que viessem mais pessoas, porque seria melhor para fecharmos as idades. Por causa disso temos que ficar chamando de novo”, alerta.

Duas categorias profissionais que se vacinam em Belém são os jornalistas e os trabalhadores dos Correios. A vacinação dos jornalistas ocorrerá no prédio do Sindicato dos Urbanitários do Pará, na Av. Duque de Caxias, Nº 1234, entre Lomas Valentina e Eneas Pinheiro. Os carteiros serão vacinados no prédio do Sindicato dos Correios, na Passagem São Jorge, N° 28, próximo à Av. Pedro Álvares Cabral. Os dois grupos serão imunizados no horário das 9h às 17h.

Para o presidente do Sindicato dos Jornalistas no Estado do Pará (Sinjor-PA), Vito Gemaque, esse é um momento histórico para a categoria. "Depois de muita luta da categoria conseguimos finalmente sermos incluídos nos grupos prioritários e começarmos a vacinação por Belém. Esse é o reconhecimento para a categoria que tem literalmente dado a vida para informar a população. Somente no Estado do Pará perdemos 24 profissionais ao longo de mais de um ano de pandemia. O Sinjor está organizando o cadastramento de jornalistas de outras regiões do Estado para avançarmos com a vacinação nos outros municípios", declarou Gemaque.

Postos de 24 pontos de vacinação abertos pela Sesma para a população em geral:

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6, na Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto. A pé;

2. Casa de Plácido – Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica. A pé;

3. Cassazum, Av. Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco. A pé;

4. Espaço Cultural do Castanheira Shopping Center, Rod. BR 316, km 01, 3° piso. A pé;

5. Colégio do Carmo, Travessa Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha. A pé;

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves, Marinha do Brasil, atracada no terminal hidroviário da Praça Princesa Isabel, Condor. A Pé;

7. Escola Rosalina Cruz, AV.Senador Lemos, 3430, Sacramenta. A Pé;

8. Faculdade Cosmopolita, Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia. A pé;

9. Fibra, Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré. A pé;

10. Funbosque, Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro. A pé;

11. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso. A pé;

12. Ginásio Mangueirinho, Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão. A pé;

13. Icoaraci, Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças, na praça Pio XII, nº 148. A pé;

14. Icoaraci, Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso, Tv. dos Andradas, 1110, Ponta Grossa. A pé;

15. Icoaraci, Igreja do Evangelho Quadrangular, Travessa São Roque, 789, Cruzeiro. A pé;

16. Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá. A pé;

17. Mosqueiro, Escola Estadual Carananduba, Rod. Eng. Augusto Meira Filho, 51. A pé;

18. Mosqueiro, Escola Estadual de Ensino Médio Padre Eduardo, R. Rodrigues Pinajé, 998. A pé;

19. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G). A pé;

20. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358. A pé;

21. UNAMA Parque Shopping, Rodovia Augusto Montenegro, 4300- Parque Verde, acesso lateral Rua Betânia. A pé;

22. UNAMA, Avenida Alcindo Cacela, nº 287. A pé;

23. UNIFAMAZ, Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto. A pé;

24. Mirante do Rio/UFPA, campus do Guamá da UFPA, Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá. A pé;

Pessoas com 35 anos completos e sem comorbidades serão vacinadas nesta segunda, em Ananindeua

No município de Ananindeua, a semana segue com o calendário de vacinação contra a Covid-19 e, nesta segunda-feira (5), o município vai vacinar com a primeira dose pessoas com 35 anos completos sem comorbidades. A Secretaria Municipal de Saúde informa que estão sendo esperadas 5 mil pessoas. Em relação aos grupos remanescentes, a Secretaria ressalta que à medida que mais doses forem enviadas e que estejam em quantidade suficiente, será divulgado um cronograma para atender quem perdeu o seu calendário.

Segunda dose

Também nesta segunda-feira (5), em paralelo a continuidade da vacinação com a primeira dose por faixa etária, a Prefeitura de Ananindeua segue vacinando com a segunda dose da Astrazeneca, que está destinada ao público de 53 a 58 anos com comorbidades e 59 anos sem comorbidades. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que aqueles que tem agendamento da segunda dose da Astrazeneca para o mês de agosto deve aguardar o seu calendário.

São dois pontos de vacinação: Paróquia Santa Paula Frassinetti, na Cidade Nova 6 e na Igreja Universal, em Águas Lindas, sempre das 08 às 13h.

É importante destacar que a segunda dose deve ser da mesma vacina aplicada na primeira dose. Portanto, quem tomou a primeira dose deve procurar o posto de vacinação com doses da mesma vacina aplicada na primeira e apresentar o RG, CPF e o Cartão de vacinação.

Balanço vacinação em Ananindeua

De janeiro até o momento, 245.705 mil doses já foram aplicadas na população, sendo 179.143 mil pessoas já tomaram a primeira dose (D1) e 66.562 mil completaram o esquema vacinal, recebendo também a segunda dose (D2) do imunizante.

Calendário de vacinação da primeira dose

Hora: 08h às 13h

Dia 05 de julho de 2021

- Pessoas com 35 anos completos sem comorbidades

Não haverá vacinação de grupos remanescentes



Locais de vacinação com a primeira dose

1. Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2

2. Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial

3. Assembleia de Deus - Maguari

4. Paróquia Cristo Rei - Guanabara

5. UBS Jaderlândia

6. Igreja Universal - Aurá.

7. EEEF Gregório de Almeida Brito - PAAR

8. Paróquia São Lucas Evangelista - Av. Guajará 1

9. Igreja Universal - Águas Lindas

10. Colégio La Salle Ananindeua - Coqueiro

11. Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8

Marituba

O município de Marituba segue com o calendário de vacinação e, nesta segunda-feira (5), começa com a aplicação de segunda dose da população com comorbidades, deficiente permanente, grávidas puérperas, rodoviários, profissionais da educação e idosos de 60 anos ou mais.

Portanto, as pessoas destes grupos que ainda não tomaram a segunda dose da vacina podem procurar as unidades de saúde do município até quinta-feira, a partir das 8h.

A partir de terça-feira (6) o município retoma com a vacinação de pessoas sem comorbidades e o público de 39 anos está na vez para tomar a primeira dose. Na quarta (7), público de 38 anos, na quinta (8) público de 37 anos, na sexta (9) o público de 36 anos e no sábado chega a faixa etária de 35 anos.

Essa etapa da vacinação ocorre apenas no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp) de 8h às 12h e 14h às 17h.

Santa Bárbara

O município de Santa Bárbara, nesta segunda -feira (5), vai oferecer a segunda dose para o público de 60 anos ou mais que ainda não completou a imunização. E na terça-feira (6), o calendário retoma para pessoas sem comorbidades com faixa etária de 34 anos. Esse público pode procurar qualquer unidade de saúde do município entre 8h30 até 12h.

No último sábado (3) o Pará recebeu as doses da segunda remessa de vacinas da Janssen, com 84.500 doses do imunizante produzido pelo grupo Johnson & Johnson. Ainda no sábado, o Pará recebeu mais duas remessas de vacinas, na madrugada chegaram 70.200 doses da Pfizer e no fim da manhã, 98.250 doses da Oxford/AstraZeneca.

Ao todo o Estado do Pará já recebeu 4.582.560 doses de imunizantes, sendo 1.378.440 da CoronaVac/Sinovac; 2.611.700 da Oxford/AstraZeneca; 457.470 da Pfizer e 134.950 da Janssen.