Com balneários liberados, pandemia demanda cuidados de paraenses no veraneio

A temporada de férias em julho começa e desafia os paraenses a tomar cuidado para não ocorrer uma terceira onda da covid-19 no Estado. Não é porque a vacinação caminha no País, mesmo que morosamente, e as praias estejam liberadas que se pode deixar de lado os protocolos sanitários contra o coronavírus. O Governo do Estado e as prefeituras municipais pretendem fiscalizar o cumprimento das medidas contra a doença nestas férias, como parte de um pacote de ações para o bem-estar dos veranistas, mas sem adotar medidas mais restritivas.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa: "De março a junho de 2021 houve redução de 12,35% no número de novos casos comparando-se ao mesmo período do ano anterior. Acredita-se que esta redução seja resultado da vacinação contra a covid-19 no Estado e das ações estratégicas para combater a proliferação do vírus executadas em sua maioria pela Vigilância Sanitária Estadual em cumprimento ao Decreto n.º 800 de 31 de maio de 2020. Para o mês de julho, a VISA Estadual emitiu Alerta Sanitário à população sobre férias escolares e deve executar o projeto Ação Verão no qual serão realizadas ações educativas e de fiscalização nos principais destinos do verão paraense". A Secretaria, como externa, ratifica a importância da população continuar seguindo as medidas de proteção contra a covid-19.

Já a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) destaca: "A avaliação epidemiológica mais recente mostra que Belém e seus distritos seguem em bandeiramento amarelo em relação à classificação de risco de infecção pela covid-19. Isso significa estabilidade no nível de contágio e no surgimento de novos casos da doença. (...) ainda estamos na pandemia e recomendamos expressamente que as medidas protetivas de combate à covid-19 continuem sendo adotadas, para evitar o aumento no número de casos e internações, como o uso de máscaras, higienização das mãos e distanciamento social". A Sesma ressalta, ainda, que este cenário é semelhante a julho do ano passado, quando Belém também apresentou estabilidade em relação aos casos da covid-19.

Infectologista alerta para riscos de terceira onda

Para o infectologista Alessandre Guimarães houve duas grandes ondas da pandemia. A primeira iniciando no primeiro trimestre do ano passado e a segunda no segundo trimestre deste ano. Houve momentos com “repiques” de casos frente a situações de aglomerações específicas decorrentes de eventos, festividades, veraneio e outros ocorridos durante o ano todo. O médico ressalta que "há uma temerosa expectativa de haver uma terceira onda, relacionada com novas cepas mais transmissíveis do vírus que começam a circular no mundo, como a Delta, e, dificilmente irão “poupar” o nosso Pará". Daí, como frisa, a necessidade de atitudes de prevenção ao vírus.

"Especula-se que se existir, uma “terceira onda”, pode estar “em preparação” nestes três próximos meses, e vir a partir do último trimestre. À predição soma-se elevado percentual de pessoas expostas em situação de risco e vulnerabilidade, além da emergência de cepa mutante com maior potencial de transmissibilidade, impondo o “cenário ideal” para uma nova onda, que pode chegar antes (dos períodos das duas anteriores), portanto. Um fator adjuvante que se prevê é um grande número de pessoas com questões e problemas emocionais de permeio. Podemos estar diante de uma sociedade duplamente adoecida. Urgem medidas preventivas", pontua.

"Não consta que no nosso Estado, nem no Brasil, estaremos perto da marca de 50% da população vacinada com duas doses, neste mês de julho. Ainda que estivéssemos, nossas principais vacinas demonstram eficácia em 100% de evitar as formas graves e mortes, mas não evitam de adoecer, portanto a chance do vírus continuar circulando (mesmo nos vacinados) é real e existente portanto. Não dá para tirar a máscara, nem “voltar a uma vida normal”, sobretudo quando se fala em emergência de novas cepas lá fora. É ilusão. Vamos esperar vacinas mais eficazes, terceiras doses ou de segundas gerações", alerta.

A quem vai viajar nas férias, o infectologista recomenda usar duas máscaras adequadas ao formato do rosto; evitar tocar nas máscaras; não entrar em estabelecimentos muito lotados; não permanecer em longas filas; evitar contato com pessoas não conviventes de primeiro grau (familiares em mesma casa); preferir locais abertos para se alimentar; ao identificar um “caso suspeito”, encaminhar imediatamente para investigação e quarentena e higienizar as mãos.

Movimentação de veranistas terá fiscalização

Atenção à segurança e saúde dos veranistas será a tônica dos órgãos do Governo do Estado em julho, por meio da "Operação Verão", deslanchada no dia 1 deste mês. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup) informa que haverá a liberação do acesso às praias, desde que haja o distanciamento físico de segurança na faixa de areia, exceto para grupos da mesma família. Os agentes de segurança fiscalizarão o fechamento dos estabelecimentos comerciais que deverão funcionar até 1h da manhã.

Haverá reforço policial e ações integradas de segurança pública em mais de 40 municípios paraenses, mobilizando 3.466 agentes. O foco será o combate à criminalidade e a fiscalização relacionado à prevenção à covid-19. Serão empregadas mais de 100 viaturas, 4 embarcações, 6 aeronaves em mais unidades do Corpo de Bombeiros em áreas de praia e balneários.

De acordo com o secretário Ualame Machado, da Segup, em 2020 o foco das ações estava na administração da saúde das pessoas, em razão da pandemia. Agora, além da saúde, os órgãos atuarão na segurança pública, de vez que algumas cidades de praias e balneários estarão com acesso liberado aos banhistas. "O trabalho da segurança pública este ano é diferenciado tendo em vista que estaremos voltados para garantir a segurança das pessoas, mas também, fazer o cumprir o decreto do Governo do Estado para fazer cumprir as normas e protocolos sanitários de combate ao novo vírus”, afirmou o secretário no lançamento da Operação.

Belém foca na atenção a veranistas e moradores

A Operação Verão da Gente, da Prefeitura de Belém, iniciada na sexta (2), vai contar com ações da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) para atendimento de veranistas e moradores na Ilha do Mosqueiro, um dos principais balneários do Pará, nestas férias de julho. Já foi providenciada a reestruturação parcial no Hospital Geral de Mosqueiro com a instalação de novo gerador de energia, de uma Clínica de Campanha para casos da covid-19 e a própria vacinação da população da Ilha, com prioridade para os ribeirinhos.

"A recomendação expressa da Sesma para a população, durante as férias escolares, é que continue adotando as medidas protetivas de combate à covid-19 como o uso de máscaras, evitar as aglomerações e higienizar as mãos", informa a Prefeitura.

A Guarda Municipal informa que os Distritos de Outeiro, Mosqueiro, Icoaraci e Ilha de Cotijuba receberão reforço de 216 guardas municipais durante a "Operação Verão da Gente". Por causa da pandemia, os guardas municipais vão realizar ações em conjunto com outras forças da segurança, seguindo as normas do Decreto Estadual, n°800, que adotou, desde o dia 17 de abril de 2020, diversas medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus.

Salinas aguarda por grande procura de veranistas

A Prefeitura de Salinópolis, uma das principais áreas de praia do Pará, estima que a procura por parte de veranistas deverá ser intensa, a ponto de 250 mil pessoas por final de semana (sexta, sábado e domingo), como destaca o Júlio Vieira, secretário municipal de Turismo, Esporte, Cultura e Lazer. Ele informa que antes da pandemia da covid-19 Salinas registrava em torno de 500 mil pessoas por final de semana, e ano passado caiu para 150 mil também na temporada de férias de julho. O acesso às praias no Sal está liberado.

"De 2020 para cá, com a pandemia, estamos aprendendo com as dificuldades. Hoje, podemos dizer que estamos mais preparados que em 2020; foi uma ano de trabalho educativo de prevenção à doença e também considerando o começo da vacinação", declara Júlio Vieira.

Nesse contexto, foram distribuídos kits de higienização e cestas básicas, incluindo trabalhadores relacionados ao turismo. Neste ano, como repassa Júlio Vieira, está liberado o acesso às praias de Salinas, mas os veranistas e população em geral deverão atentar para os protocolos sanitários, como o uso de máscaras, distanciamento social e higienização das mãos com álcool em gel.

Proprietários e trabalhadores de barracas de praia, restaurantes hotéis e pousadas recebem orientações sobre a prevenção à covid-19."A gente pede aos visitantes que continuem com a responsabilidade social com relação aos cuidados contra a propagação da covid-19 e também no trato dos resíduos", enfatiza o secretário de Turismo. Fiscais da Prefeitura orientarão os veranistas para o uso de máscaras e adoção de outras medidas contra o novo coronavírus.