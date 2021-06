Grande fluxo de procura a balneários exigiu mobilização em portos de Belém

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) confirmou na tarde deste domingo (13) que manteve fiscalizações em dois portos com grande procura para viagens no fim de semana. A meta era evitar aglomerações e manter ordenamento nas partidas para o Combu e Cotijuba, e as ações se concetraram no terminal Ruy Barata, na praça Princesa Izabel, no bairro da Condor, e também no trapiche do distrito de Icoaraci.

O movimento registrado foi grande esta manhã e os fiscais se desdobraram para evitar quebras de protocolos contra a epidemia de covid-19.

Nossos agentes de transporte, que estão no Terminal Ruy Barata hoje (13), auxiliam também na organização para o embarque na rampa de acesso com objetivo de evitar aglomeração no flutuante. pic.twitter.com/60HhWjocoH — SeMOB - Belém (@SeMOB_Bel) June 13, 2021

"Nossos agentes de transporte, que estão no Terminal Ruy Barata hoje (13), auxiliam também na organização para o embarque na rampa de acesso com objetivo de evitar aglomeração no flutuante", publicou a Semob em suas redes sociais.

"No Terminal Ruy Barata o movimento está intenso. Nossos agentes estão orientando os futuros passageiros a manterem a organização nas marcações para que seja obedecido o distanciamento na fila".

Esta manhã (13) o movimento está intenso no Trapiche de Icoaraci. Nossos agentes estão realizando orientação quanto a uso de máscara e álcool em gel e fiscalizando o embarque e horário de partida do navio Lady Liria para Cotijuba. pic.twitter.com/eFLmn1sUvu — SeMOB - Belém (@SeMOB_Bel) June 13, 2021

A Semob também atuou frente ao que classificou como "movimento intenso" no Trapiche de Icoaraci. "Nossos agentes estão realizando orientação quanto a uso de máscara e álcool em gel e fiscalizando o embarque e horário de partida do navio Lady Liria para Cotijuba", disse a superintendência de mobilidade da capital.