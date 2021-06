Sespa alerta sobre o risco de aglomeração em balneários no feriado prolongado

Com o feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira (03) e o ponto facultativo em órgãos da administração pública estadual na sexta-feira (04), a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) recomendou que se evite viagens desnecessárias, em particular para Estados onde há ocorrência da nova variante do novo coronavírus e para áreas com alta incidência da covid-19.

O alerta sanitário foi divulgado por meio do Departamento de Vigilância Sanitária diante da possibilidade de deslocamentos às praias e balneários no interior, como já foi registrado em feriados prolongados anteriores. "Lembramos que a forma mais segura de celebrar Corpus Christi é ficar em casa, apenas com as pessoas que moram com você", diz um trecho da nota.

Medidas eficazes

O documento reforça as medidas mais eficazes no enfrentamento da covid-19 ainda são: uso da máscara; higienização das mãos com água e sabão líquido ou uso de álcool 70%; distanciamento social para não ocorrer aglomeração de pessoas; e rejeição em permanecer em ambientes fechados.

“No entanto, estas iniciativas dependem essencialmente da adesão e do comprometimento de cada cidadão com a sua saúde, do seu próximo e de toda a população”, alertou a diretora do Departamento de Vigilância Sanitária, Mílvea Carneiro.

A nota ressalta a importância e a obrigatoriedade do uso correto da máscara tanto nos estabelecimentos públicos como nos privados, quanto em vias públicas. “Destacamos ainda que a população não pode abandonar o uso da máscara neste momento, mesmo as pessoas que já foram vacinadas, em face da situação epidemiológica atual e do potencial risco de disseminação de novas variantes de covid-19”, detalhou Mílvea Carneiro.

O documento orienta que, em caso de apresentação de sintomas para a covid-19, deve-se procurar uma unidade de saúde para avaliação clínica e testagem, bem como realizar isolamento, segundo orienta a equipe de saúde assistente. por meio do Departamento de Vigilância Sanitária.