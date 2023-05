Desabamento: vizinhos dizem que apartamento do 13º andar não estava em obras

Os vizinhos ao apartamento da cobertura do Edifício Cristo Rei, onde a primeira sacada desabou no 13º andar, relataram com exclusividade ao OLIBERAL.COM que não viram nenhuma obra no apartamento ao lado, como vem sendo especulado. No início da tarde deste sábado (13), as 13 sacadas do edifício desabaram em efeito dominô. O prédio localizado na rua dos Mundurucus tem mais de 40 anos de fundação.

Segundo o funcionário público Ítalo José Barbosa, de 39 anos, e sua mãe Ester Barbosa, de 60 anos, que moram na cobertura na porta de frente ao apartamento em que a sacada desabou, não havia sinais de obra no apartamento vizinho. Ítalo e sua mãe detalharam que nunca viram entulhos, barulho ou trabalhadores no local como sinais de que o local estava passando por alguma construção.

“Foi totalmente surpresa. Não vimos nada. Nem movimentação, porque eu moro bem do lado. Somos vizinhos de porta do apartamento que iniciou. Nem movimentação de pessoas, funcionários, nada que indique obras”, contou.

Ítalo e a mãe estavam fora da residência quando souberam do desastre. “Não dá para entender a princípio, a gente fica incrédulo tentando compreender o que aconteceu”, revelou. A família iria se dividir enquanto o prédio continuar interditado. A mãe e o pai de Ítalo irão para a casa de praia em Mosqueiro, e ele irá para casa de parentes em Belém. Ítalo conseguiu subir no apartamento para retirar os remédios dos pais e duas mudas de roupas para passar o dia em outro lugar.

“O nosso sentimento é de preocupação porque é um problema coletivo, e olhando sobre como vamos resolver o problema, a solução do problema, mas medo e susto, não adianta se deixar tomar conta por esses sentimentos que não vão resolver”, acredita.