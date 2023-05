Desabamento: morador relata que ‘por minutos’ escapou de ser soterrado por sacadas

O administrador Alberto Pinheiro, de 65 anos, fazia o rotineiro trajeto de retorno para casa, no edifício Cristo Rei, no bairro da Cremação, em Belém, na manhã deste sábado (13). Há menos de um perímetro de distância de casa, ele demorou um pouco mais para chegar por causa do sinal de trânsito. Foi bem do cruzamento da travessa Quintino Bocaiúva com a rua dos Mundurucus que ele ouviu o grande estrondo que fez o desabamento das 13 sacadas - uma delas, a de seu apartamento no quinto andar. Por muito pouco, diz, ele não foi soterrado pelas estruturas.

“Foi um barulho enorme. Eu estava bem na esquina quando aconteceu, esperando o sinal abrir. Por menos de cinco minutos poderia ter acontecido comigo, porque as sacadas ficam bem na direção da garagem. Foi um alívio”, reflete.

Morador do quinto andar do prédio, o quarto do administrador era o da frente, ou seja, foi um dos que perdeu a sacada com o desabamento. No momento do incidente, estavam no apartamento a esposa e o filho. “Quando ela escutou o barulho, só deu tempo de sair correndo, pegar o nosso filho e deixar o prédio. Estamos todos bem”, diz, aliviado.

Todos os moradores do edifício Cristo Rei deixaram o prédio por medidas de segurança. Equipes da Defesa Civil produzem um parecer técnico a fim de investigar causas e possíveis novos riscos para os moradores. O desabamento não deixou vítimas, apenas danos materiais.