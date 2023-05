Desabamento: moradores do entorno do edifício Cristo Rei estão sem energia elétrica

Os moradores do entorno do edifício Cristo Rei, no bairro da Cremação, em Belém, estão sem energia elétrica. Segundo a Equatorial Pará, todo o trecho onde as treze sacadas caíram, na manhã deste sábado (13), na rua dos Mundurucus, entre a avenida Generalíssimo Deodoro e a travessa Quintino Bocaiúva, está isolado.

A suspensão no fornecimento de energia foi uma medida para garantir a segurança da população e das equipes que trabalham no local. Uma equipe da concessionária está no local realizando manobras para restabelecer o fornecimento de energia nas unidades consumidoras afetadas. A suspensão foi feita de forma remota.

À Redação Integrada de O Liberal, um morador do prédio confirmou a evacuação do perímetro e disse que os serviços de energia, água e gás foram interrompidos.