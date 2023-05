Desabamento: Moradora estava no quarto quando ouviu forte barulho; vídeo

A dona de casa Maria Augusta não conteve a emoção ao se reencontrar com o filho. Ela estava no quarto no momento do desabamento de 13 sacadas do Edifício Cristo Reis, localizado na rua Mundurucus, no bairro da Cremação, em Belém. Maria conta que ouviu um barulho muito forte, similar a um carro derrapando, porém não imaginava o tamanho do susto que levaria. "Foi assustador mas graças a Deus estamos vivos, foram apenas danos materiais. Infelizmente, saímos do prédio apenas com a roupa do corpo e não podemos voltar agora", declarou.

A moradora afirma ainda que não sentiu nada de diferente durante os últimos dias no prédio. "Havia uma obra na cobertura que talvez possa ter fragilizado as sacadas, mas não temos como afirmar nada agora, o susto foi muito grande”, afirmou. Maria Augusta espera que a Defesa Civil resolva da melhor forma para evitar novos desabamentos. "Esperamos que possa ser resolvido pelas autoridades afim de estabelecer a segurança de todos os moradores".

Maria Augusta se assustou com desabamento. (Carmen Helena)

Após o desabamento, o prefeito da capital paraense, Edmilson Rodrigues (PSOL), disse que determinou a produção de um parecer técnico da Defesa Civil a fim de investigar causas e possíveis novos riscos para os moradores.

VEJA MAIS