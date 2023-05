Desabamento: morador comenta suposta obra na cobertura do edifício

O momento em que as 13 sacadas (contando com a cobertura) do edifício residencial Cristo Rei começaram a cair, na rua dos Mundurucus, no bairro da Cremação, em Belém, foi de pânico e forte abalo para os moradores do prédio, no fim da manhã deste sábado, 13, por volta do meio-dia. Morador comenta que também ouviu boatos de que havia uma obra acontecendo na cobertura do edifício.

A família do produtor musical Yuri Pinheiro, 38, já mora no local há mais de 30 anos e conta que foram pegos completamente de surpresa. Antes do desabamento, não houve nenhum sinal de algo estranho acontecendo no local:

"Eu estava na sala trabalhando e só ouvi o impacto, o primeiro impacto, como se tivesse caído uma bomba. O prédio deu uma balançada e, depois, só o barulho das sacadas caindo", relata.

Yuri contou que, imediatamente, foi buscar a mãe de 64 anos, que estava no quarto, e ambos se conduziram para fora do prédio, descendo as escadas. Eles moram no 5º andar.

"Foi por instinto. Eu larguei tudo e fui atrás da minha mãe. Peguei ela e fui descendo com ela. A gente saiu muito rápido. Foi um grande susto", lembra o morador.

O produtor musical não consegue supor o que possa ter acontecido para que a estrutura desabasse. Ele, assim como outros moradores e pessoas próximas ao local, também ouviram que uma obra estava acontecendo na cobertura do Cristo Rei, levantando suspeitas de que algo possa ter provocado a queda das sacadas. "Mas não posso afirmar", ressalva Yuri.