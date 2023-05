Desabamento: sacadas de edifício no bairro da Cremação caem após suposta explosão

Um prédio no bairro da Cremação, em Belém, sofreu desabamento de parte da sua estrutura no fim da manhã deste sábado, 13. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o edifício Cristo Rei, localizado na rua dos Mundurucus, entre Quintino Bocaiúva e Generalíssimo Deodoro, com várias sacadas desabadas. Veja:

Em um dos vídeos, moradores da área chegam a comentar que ouviram uma explosão, mas o motivo para o desabamento das sacadas ainda não foi oficialmente esclarecido. A construção do prédio é de 1990.

(Foto: Redes sociais)

No momento, equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) estão no local fazendo o isolamento da área e orientando o afastamento de pessoas próximas.

É possível observar que os destroços de cerca de 12 sacadas obstruíram totalmente a calçada e também atingiram alguns carros que estavam estacionados na área. Ainda não há informações sobre feridos.