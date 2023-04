Incêndio no Comércio: Rua 15 de Novembro é interditada novamente por risco de desmoronamento

Por volta das 10h desta terça-feira, 18, o Corpo de Bombeiros solicitou novamente à Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) a interdição da rua 15 de Novembro, no Centro Comercial de Belém, por considerar o risco de desmoronamento de imóveis atingidos pelo incêndio ocorrido na última quinta, 13. Desta forma, a via segue interditada pelos agentes da Semob.

Mais cedo, por volta das 8h, a Semob chegou a liberar a rua 15 de Novembro para a passagem de veículos. No entanto, havia isolamento somente em frente aos dois prédios afetados pelo incêndio. Mas, com o pedido do Corpo de Bombeiros, voltou a fechar a via.

Nesse tempo todo, órgãos da Prefeitura de Belém atuaram para minimizar os transtornos à vida da população que mora, trabalha e transita pelo local. Na manhã de segunda, 17 de abril, a Prefeitura de Belém entregou, em mãos, aos proprietários os resultados da vistoria técnica realizada pela Comissão Municipal de Defesa Civil, nos imóveis atingidos pelo incêndio no Centro Comercial.

Eles são entregues, via ofício, ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e à Fundação Municipal de Cultura (Fumbel). A vistoria foi realizada por um engenheiro da Defesa Civil Municipal e acompanhada pelo corpo de coordenação operacional.

Resultados

De acordo com a vistoria técnica da Defesa Civil, cinco imóveis foram atingidos pelo incêndio, sendo dois deles com perda total e três com perdas parciais.

A priori, nos imóveis que sofreram perdas totais, os laudos apontam que os restantes das edificações estruturais apresentam risco de desabamento e sugere-se a demolição.

Por conseguinte, os demais imóveis, que sofreram perdas parciais, apresentam rachaduras por conta das chamas e do calor excessivo, no entanto, não oferecem risco de desabamento.

Os laudos da vistoria técnica servem para dar ciência aos proprietários da situação estrutural em que se encontra o imóvel. Após o recebimento dos laudos, o Iphan e a Fumbel darão a autorização para demolição das estruturas que restaram após o incêndio.

Ação conjunta

Desde o incêndio ocorrido no Centro Comercial de Belém, na tarde da última quinta-feira, 13, diversos órgãos da Prefeitura atuaram no local e na área no entorno, para garantir que a população sofra menos transtornos possíveis. A Guarda Municipal foi mais um deles. Ela atuou - de imediato - no dia do sinistro, isolando a área e auxiliando no controle e orientação do trânsito.

Enquanto o Corpo de Bombeiros fazia o trabalho de rescaldo do incêndio, a Semob manteve a interdição na rua 15 de Novembro. Agentes da Semob estiveram na 15 de Novembro e vias ao entorno orientando e garantindo a fluidez no trânsito.