Desabamento: morador que estava na sacada é salvo após mãe chamá-lo segundos antes de prédio desabar

Uma pessoa estava na sacada do oitavo andar do edifício Cristo Rei, na rua Mundurucus, no bairro da Cremação, em Belém, segundos antes das estruturas desabarem no fim da manhã deste sábado, 13. Ele conta que "por um triz" não foi atingido.

VEJA MAIS

Gilberto Coutinho estava visitando a mãe neste sábado, que mora no 8º andar do edifício. Ele relatou à redação integrada de O Liberal que estava na sacada quando foi chamado pela mãe, segundos antes do desabamento, em algum outro cômodo, dentro do apartamento. Assim que ele saiu do ambiente, todos ouviram uma explosão e as sacadas do prédio começaram a cair.

Segundo Gilberto, não havia nada de estranho no ambiente ao longo da manhã, tudo aconteceu de forma súbita. Ele e a mãe foram evacuados do prédio e estão, no momento, do lado de fora, acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar do Pará.