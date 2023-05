Desabamento: Edmilson determina parecer técnico da Defesa Civil

Após o desabamento de 13 sacadas de um prédio no bairro da Cremação, em Belém, o prefeito da capital paraense, Edmilson Rodrigues (PSOL), disse que determinou a produção de um parecer técnico da Defesa Civil a fim de investigar causas e possíveis novos riscos para os moradores.

No vídeo compartilhado nas redes sociais, o chefe do Executivo fala também que a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) também deve acompanhar o trânsito no entorno.

“Determinei que a Defesa Civil de Belém se dirija ao local para verificar as condições estruturais do edifício e se há algum outro risco de desabamento. A Semob irá isolar a área a fim de preservar os cidadãos. Peço que os condutores de veículos e pedestres evitem transitar pelo local enquanto ainda não há mais informações. Desejo acima de tudo que não haja vítimas deste acidente, e ofereço solidariedade aos moradores do edifício neste momento”, publicou Edmilson.