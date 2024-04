Macho na Roda Belém: Relembre o perfil mais polêmico da capital paraense

Um grupo autointitulado como o espaço perfeito para "alertar as manas de Belém sobre os machos escrotos": assim nasceu o Macho na Roda Belém. Na época, em julho 2016, um grupo de 11 mulheres decidiu criar um espaço virtual seguro para que qualquer mulher pudesse denunciar abusos psicológicos, relacionamentos abusivos, violências físicas e até caso de homens adultos que se relacionavam com menores.



O grupo de Facebook mais amado e odiado de Belém foi tema do 1ª episódio do videocast Chá de Canela, que teve como entrevistada a historiadora e doutoranda Fernanda Jaime, que não só fez denúncias na plataforma, como começou a estudar movimentos feministas a partir daí. O programa é apresentado por Ana Carolina Matos e Bruna Lima e transmitido pelas plataformas de streaming do Grupo Liberal: Libplay e Youtube.



Os relatos e desabafos, que antes ficavam só entre amigas, acabaram ganhando uma enorme rede de apoio entre mulheres. Todos os dias havia pelo menos um relato anônimo para deixar as mulheres em polvorosa - e os homens em alerta.

VEJA MAIS

Telegram 📱 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp

"O Macho na Roda Belém estava em uma rede social, mas também foi rede de apoio. Então essa pessoa que tá denunciando vai se sentir à vontade porque ela não está mais sozinha, ela vê que têm outras mulheres sendo vítimas da mesma pessoa. Então ela se sente encorajada a falar. É uma ferramenta contra o silenciamento", avalia a historiadora Fernanda Jaime.Nem as denunciantes e nem os denunciados nos relatos eram identificados, mas os relatos eram tão caprichados com características físicas e até comportamentais que era impossível não ligar os pontos.A professora lembra ainda que chegou a usar o grupo para fazer denunciar um professor de música que tinha comportamentos estranhos com alunas adolescentes. "O lance da página é que você descrevia a situação, a pessoa e fazia um roteirinho pra que fosse minimamente identificado. Eu acredito que ele tenha se autoidentificado. Às vezes a gente se esbarra e ele me ignora completamente", conta, aos risos.O encerramento do grupo Macho na Roda Belém foi associado às ameaças de processos por parte dos homens denunciantes nos relatos anônimos. Com medo de represálias e ações judiciais, as administradoras do grupo, que até hoje não tiveram a identidade divulgada, decidiram por acabar com o espaço virtual.O Chá de Canela é um videocast que visa discutir temas pouco abordados ou assuntos tabus discutidos em roda de amigas, mas que acabam não ganhando visibilidade em meios tradicionais de comunicação. A iniciativa foi concebida pelas jornalistas Ana Carolina Matos e Bruna Lima, em 2020, ainda como formato de podcast.Três anos depois, a iniciativa é ampliada para o audiovisual.Novos episódios são lançados toda terça-feira, ao meio-dia, na íntegra no LibPlay e redes de streaming como Deezer, Spotify e Apple Podcast, assim como nas redes sociais do projeto no Instagram, TikTok e Youtube.Esta temporada tem parceria do Grupo Liberal e da Faculdade Estácio.Apresentação, roteiro e produção: Ana Carolina Matos e Bruna LimaProdução audiovisual e edição: Adailton Aviz